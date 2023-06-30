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زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب قبالة الساحل الإندونيسي

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زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب قبالة الساحل الإندونيسي
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قالت الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء (BMKG) إن زلزالا قوته 5.3 درجة ضرب منطقة خليج توميني في مقاطعة سولاويزي الوسطى الإندونيسية.

ووفق بيان الوكالة: "مركز الزلزال يقع في البحر وعلى مسافة 11 كيلومترا (من الساحل) على عمق 23 كيلومترا".

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وغالبا ما تعاني إندونيسيا من الزلازل والانفجارات البركانية وأمواج المد بسبب موقعها على "حزام النار". وهو شريط من البراكين والصدوع التكتونية بطول 40 ألف كيلومتر يحيط بالمحيط الهادئ. 

المصدر: نوفوستي

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