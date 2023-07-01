سرب من النحل يحاصر طفلين في منطقة بشكيريا الروسية

تعرض صبيان في منطقة إيشيمباي في باشكيريا الروسية لهجوم سرب من النحل.

أعلن ذلك الجمعة 30 يونيو مستشفى الأطفال بمدينة ستيرليتاماك بالإشارة إلى إزالة ما يقرب من 465 لسعة نحل من جسدي الضحيتين.

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وقد ذهب أبو وعم الصبييْن إلى الغابة ليفرّقا النحل ويحررا الطفلين، ثم لينقلاهما إلى مستوصف القرية حيث تلقيا الإسعافات الأوليه، ثم نقلتهما سيارة الإسعاف إلى غرفة العناية المركزة في مستشفى الأطفال في المدينة.

ويشار إلى أن حالة الصبيين تتحسن ولا يهدد شيء حياتهما. والعلاج مستمر، وإنهما تحت رقابة الأطباء الذين قالوا إنه تمت إزالة اللسعات من أرجلهما وأيديهما ووجهيهما وآذانهما وشعر رأسيهما.

وكانت وسائل الإعلام قد أفادت بأن سربا من النحل هاجم الطفلين عندما ذهبا إلى الغابة في قرية أخميروفو غير مصحوبين بوالديهما. وتمكن صبي واحد يبلغ من العمر 8 أعوام من العودة إلى المنزل والإبلاغ عن وجود شقيقه الأكبر في الغابة وأنه لا يمكنه الخروج منها بمفرده.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا