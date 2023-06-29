عارضة الأزياء البريطانية ناعومي كامبل تستقبل ثاني مولود لها

أعلنت عارضة الأزياء البريطانية ناعومي كامبل، يوم الخميس، عبر حسابها الشخصي في مواقع التواصل الاجتماعي، عن استقبالها ثاني مولود لها بعد مولودتها الأولى.

ووضعت كامبل منشورا يوم الخميس، على موقع "انستغرام"، قالت فيه "عزيزي الصغير، اعلم أنك عزيز لدي للغاية ومحاط بالحب منذ اللحظة التي أبهجتنا فيها بحضورك".

وأكدت عارضة الأزياء، ومقدمة سلسلة مسابقة الواقع "الوجه"، أن المولود صبي، حيث كتبت كامبل "لا يفوت الأوان أبدا لكي تصبحي أما"، في حين لم تذكر كامبل البالغة من العمر 53 عاما مزيدا من التفاصيل.

وأعلنت كامبل في مايو 2021 عن قدوم طفلتها أيضا، كما تحدثت على غلاف مجلة "فوغ" البريطانية، قائلة إن المولودة "لم يتم تبنيها...إنها طفلتي".

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المصدر: أ ب