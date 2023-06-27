"أكبر عجل في مصر"..ضجة كبيرة وصور سيلفي في سوق المواشي بمحافظة البحيرة (فيديو +صور)

شهدت محافظة البحيرة المصرية ضجة كبيرة إثر عرض عجل ضخم للبيع، وزنه طن و500 كيلوغرام، وثمنه يصل إلى نحو 200 ألف جنيه، وعمره ثلاث سنوات.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية صورا للعجل، كما تجمع عدد من رواد سوق المواشي بمدينة دمنهور حول العجل، والتقطوا معه الصور التذكارية والصور السيلفي، كونه "أكبر عجل في مصر" خلال عيد الأضحى المبارك.

وفي تصريحات لموقع "القاهرة 24"، أوضح حسام أبو حميدة، صاحب مزرعة مواشي بدمنهور وصاحب "أكبر عجل في مصر"، أن "العجل اشتراه ولم يفصح عن ثمنه، وأنه عرضه للبيع من خلال سوق المواشي بدمنهور، الذي يعتبر من أكبر أسواق الماشية على مستوى مصر، لافتا إلى أن العجل يزن طنا و500 كيلوغرام، ويأكل أعلافا يوميا بقيمة 500 جنيه، وبصحة جيدة جدا.

وأضاف حسام أبو حميدة: "رأس العجل لوحدها فيها حوالي 100 كيلو، واللحم الصافي منه بعد ذبحه سيكون نحو 800 كيلو"، مشيرا إلى أنه "سيتنازل عن ثمن العجل لوجه الله لمن يشتريه بمبلغ 20 ألف جنيه"، حسبما نقل موقع "القاهرة 24".

وبين أبو حميدة أنه لو لم يتم بيعه حتى يوم وقفة عيد الأضحى المبارك، سيذبحه أمام مزرعته وسيبيع كيلوغرام اللحمة منه للمواطنين بسعر 280 جنيها بمناسبة عيد الأضحى.

القاهرة 24

القاهرة 24

القاهرة 24

المصدر: "القاهرة 24" + "المصري اليوم"