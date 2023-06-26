5 إجراءات يمكن أن تبقي البعوض بعيدا عنك

غالبا ما يفسد البعوض أمسيات الصيف الجميلة، إلا أن هناك تغييرات يمكن اتباعها لمنع لدغات البعوض المزعجة.

1. الموز

قد ترغب في استبدال الموز بالعنب هذا الصيف لتجنب لدغات البعوض. وجدت دراسة أمريكية أنه بالنسبة لبعض الناس، كان البعوض أكثر انجذابا لرائحة أيديهم بعد أن أكلوا موزة.

ومع ذلك، فإن هذا النمط لا ينطبق على جميع الفواكه. وتكررت الأساليب نفسها باستخدام العنب، ولم يطرأ أي تغيير على انجذاب البعوض للمتطوعين بعد أن أكلوه. اختر الفاكهة بحكمة.

2. مزيل العرق

وجدت دراسة في Nature أن مركبا في مزيلات العرق (isopropyl tetradecanoate) يطرد البعوض من خلال منعه من الهبوط على السطح المغطى بمزيل العرق. في الواقع، كان هناك انخفاض بنسبة 56% في عدد البعوض المزعج.

والأهم من ذلك أن تتذكر وضع مزيل العرق عند ممارسة الرياضة، حيث وجدت دراسة أخرى في Nature أن البعوض ينجذب إليك أكثر إذا كنت تتعرق.

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3. الثوم وفيتامين B

يتناول كثير من الناس الثوم ومكملات فيتامين B كعلاج منزلي لصد البعوض. وفي دراسة أجريت عام 2005، تعرض المشاركون للبعوض بعد تناول الثوم أو دواء وهمي. وتم تسجيل عدد لدغات البعوض، إلى جانب القياسات الأخرى، ولم تقدم النتائج أي دليل على أن الثوم طارد البعوض.

وبالمثل، وجدت دراسة أخرى عام 2005 أنه لا يوجد تأثير لتناول مكملات فيتامين B على جاذبية رائحة الجلد للبعوض. لا تهتم بهذه العلاجات المنزلية.

4. Deet

تعرف بأنها مادة كيميائية توجد في العديد من مبيدات الحشرات ويمكن استخدامها على الجلد العاري. لا تنبعث منه رائحة طيبة للغاية (بالنسبة لنا وللبعوض) ويمكن أن تشعر بالقليل من الزيت، لكن طارد الحشرات الذي يحتوي على مادة Deet يوفر أطول حماية ضد لدغات البعوض، مقارنة بالمواد الطاردة الأخرى.



5. معالجة الملابس بالمبيدات الحشرية

إذا لم تعجبك فكرة وضع طارد الحشرات مباشرة على جلدك، يمكنك رش ملابسك بالمبيدات الحشرية، مثل البيرميثرين. وهذه طريقة فعالة لمنع البعوض من لدغ الجلد المغطى بالملابس المعالجة وهي تقنية يستخدمها الجيش. وغالبا ما يعض البعوض من خلال الملابس غير المعالجة، لذا فإن هذا يستحق القيام به.

هل جربت كل هذه الأشياء وما زلت تتعرض للعض؟ هذا لأن الجينات الخاصة بك تؤثر أيضا على كيفية شمك، وبالتالي مدى جاذبيتك للبعوض.

التقرير من إعداد مايسي فولانز، طالبة دكتوراه، بيئة البعوض، جامعة أكسفورد.

المصدر: ساينس ألرت