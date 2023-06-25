طيار سعودي شهير يكشف حقيقة فيديو "إنقاذ طائرة" خلال هبوطها (فيديو)

كشف الكابتن طيار السعودي عبد الله الغامدي، حقيقة مقطع فيديو قال ناشروه إنه يعود لطيار سعودي أنقذ ببراعة إحدى الطائرات الأخرى أثناء الهبوط في أحد المطارات.

وفي مقطع فيديو نشره على حساباته بمواقع التواصل، نشر الطيار عبد الله الغامدي مقطع الفيديو، معلقا عليه بالقول: "عند تبيان الحقيقية وكشف المعلومات المغلوطة التي تُطرح في وسائل التواصل الاجتماعي، فهو من واجبي ومن باب التخصص وخبرتي التي تجاوزت اكثر من 37 سنة في عالم الطيران..عندما يصلك رد يقول لك لا تقتل المتعة يا مسلم أو أنت فيك غيره وحسد، تعرف أن هذا الرد من جاهل يريد أن يبقى غبي طول عمره"، على حد قوله.

وأوضح الغامدي في مقطع الفيديو قائلا: "المقطع مفبرك وغير صحيح ومسرّع وليس بطبيعته ولذلك فقد مصداقيته"، لافتا إلى أنه عندما يرد على أحد مواضيع الطيران في مواقع التواصل فهو من باب التخصص، وأنه ينشر المعلومات في هذه المواقع هو تبيان الحقيقة من باب ثقافة الطيران والسفر، حيث أنه نشر أيضا الفيديو الحقيقي للطائرة.

وأكمل: "الطيران أنظمة وقوانين يتبعها المراقب الجوي والطيارون كذلك.. والمسافات تقاس بين الطائرات بالميل مع الأخذ في الاعتبار أحجام الطائرات لكي تتفادى الزوابع الهوائيه التي تتركها من الخلف..المراقب الجوي لا يدخل الطائرة في المدرج للإقلاع وهناك طائرة أخرى للهبوط إلا بعد التأكد أن المسافة كافية، خاصة كما تشاهدون المطار فيه أمطار وهناك إجراءات بتخذها الطيارون قبل الإقلاع لمنع الانزلاق "، مشيرا إلى أن المقطع الحقيقي يظهر أن المسافة كافية.

عند تبيان الحقيقيه وكشف المعلومات المغلوطة التي تُطرح في وسائل التواصل الإجتماعي

فهو من واجبي ومن باب التخصص وخبرتي التي تجاوزت اكثر من٣٧سنه في عالم الطيران



عندما يصلك رد يقول لك لا تقتل المتعه يامسلم

او انت فيك غيره وحسد



تعرف ان هذا الرد من جاهل يريد ان يبقى غبي طول عمره pic.twitter.com/jWEQhC3ncR — الكابتن عبدالله بن صالح الغامدي (@Abduallh88) June 25, 2023

المصدر: RT