طائرة ركاب تهبط في مطار تايوان بعجلة أمامية واحدة

هبطت طائرة ركاب تابعة لشركة طيران "سكوت" السنغافورية بعجلة أمامية واحدة صباح يوم الاثنين في مطار تايوان الدولي.

وبثت قناة إي بي سي الإخبارية المحلية لقطات شوهدت فيها الطائرة وهي تهبط على مدرج المطار من دون العجلة الأمامية اليسرى.

وأصدرت شركة "سكوت" بيانا يفيد بأن طاقم الرحلة TR897 القادمة من إنتشون في كوريا الجنوبية إلى سنغافورة عبر تايبيه التايوانية اكتشف عطلا تقنيا خلال الهبوط في تايبيه.

ولم تتمكن الطائرة من الاقلاع من مطار تايوان إلى سنغافورة بسبب الحادث.

المصدر: AP