منتج جديد لـ"لويس فيتون" معروض في مزاد علني.. "حقيبة للنمل" لا يمكن رؤيتها إلا بالمجهر!

أزاحت ماركة "لويس فيتون" العالمية الستار عن أغرب منتجاتها وهو عبارة عن أصغر حقيبة في العالم، من المقرر بيعها في المزاد العلني.

وقامت شركة "MSCHF" بصناعة الحقيبة لفائدة شركة "لويس فيتون"، التي لا يتجاوز مقاساتها 657 × 222 × 700 ميكرومتر، وهي النسخة المصغرة من حقيبة "Louis Vuitton's On The Go".

والحقيبة صغيرة لدرجة إمكانية مرورها عبر عين الإبرة، وقد تم الإعلان عنها يوم الأربعاء 14 يونيو 2023.

وقامت الشركة بطرح صورة لحجم الحقيبة إذ وضعتها على طرف أصبع، لتظهر بشكل صغير جدا، دون إمكانية رؤية تفاصيلها.

وتتميز حقيبة "لويس فيتون" بلونها الأخضر الليموني، ومن المرجح أن يتراوح سعرها في المزاد العلني ما بين 15 ألفا و25 ألف دولار أمريكي، فيما سيتم عرضها في أحد المعارض بمدينة باريس الفرنسية، ما بين 20 و24 يونيو.

