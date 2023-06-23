بالفيديو.. جسم متوهج غامض في سماء بولندا يثير الذهر بين السكان

تساءل رواد التواصل الإجتماعي في بولندا عن جسم مضيء حلق في سماء البلاد الليلة الماضية دون صدور تفسير رسمي أو لدى علماء الفلك بشأنه.

وانتشر مقطع فيديو يظهر جسما مضيئا يتحرك بسرعة مخترقا سماء بولندا، تاركا وراءه أثرا مضيئا. وفي التسجيل تعليق صوتي يقول: "ما هذا؟ إنه يحلق بسرعة عالية.. إنه يطير من الجنوب إلى الشمال".

واختلفت آراء مستخدمي الإنترنت فيما يتعلق بأصل هذا الجسم.

ورجح هاوي علوم الفلك، كارول وجتيتسكي، في متعليق في صفحته على فيسبوك، أن تكون هذه شظايا ومخلفات قمر صناعي تتساقط على الأرض.

بدوره، يعتقد آدم خورتسيفيتش صاحب صفحة "شؤون الفضاء والملاحة الفضائية" في فيسبوك ايضا، أن الفيديو يُظهر المرحلة الثانية من إطلاق صاروخ "تشانج تشينج" الصيني الذي ينطلق من المدار.

المصدر: ريا نوفوستي.