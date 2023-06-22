خبراء يكشفون ما قد يحدث للسياح المفقودين قرب حطام تايتانيك بعد نفاد الأوكسجين

قال الخبراء إن السياح الخمسة المفقودة غواصتهم بالقرب من حطام سفينة تايتانيك المنكوبة، سيتعرضون لضغط ساحق على الرئة وتخدير النيتروجين وانخفاض حرارة أجسامهم إن تحطمت غواصتهم.

وتسابق فرق الإنقاذ عقارب الساعة بعد ثلاثة أيام من اختفاء مركبة أعماق البحار Titan.

وعلى الرغم من وجود بعض العلامات على أنهم ما زالوا على قيد الحياة، إلا أن سبب اختفاء الغواصة ومصيرها النهائي، لا يزال مجهولا. وأحد السيناريوهات هو اختراق بدن المركبة عندما كانت في أعماق المحيط، وإذا حدث هذا، يقول الخبراء إن احتمالات بقاء الركاب على قيد الحياة تكاد تكون معدومة.

وقال الدكتور نيكولاي روترمان، عالم بيئة أعماق البحار بجامعة بورتسموث، إنه إذا حدث مثل هذا الحادث، لكان الضغط قد قتل الركاب على الفور تقريبا. وإذا كان هناك أي نوع من خرق الهيكل، فسيخضع الركاب للمحيط في لحظة قريبة، بالنظر إلى الضغط الذي يزيد عن 5500 رطل لكل بوصة مربعة الذي يمارسه المحيط على عمق 3800 متر (12467 قدما).

وأضاف البروفيسور أليستير غريغ، خبير الهندسة البحرية في جامعة كوليدج لندن، ببساطة أنه إذا تم اختراق الهيكل بأي حال، فإن "التكهن ليس جيدا".

اختفت Titan أثناء الغوص باتجاه حطام سفينة تايتانيك، على عمق 12500 قدم تحت سطح الماء. وتصل أعمق غطسات حرة بشرية، سباحة عميقة بدون أي معدات مثل معدات الغوص، إلى 400 قدم فقط ولا تزال خطيرة.

ومكّنت المعدات المتخصصة، مثل الخلائط الغازية الخاصة لمكافحة الضغط الشديد لأعماق المحيط، الغواصين البشريين فقط من الوصول إلى أعماق تصل إلى حوالي 1700 قدم. وحتى الحيتان التي تطورت لتتغذى في أعماق المحيط لا تصل إلا إلى 10000 قدم كحد أقصى.

ويعد المحيط العميق غير مضياف إلى حد ما بسبب الضغط.

وعند الوقوف على سطح الأرض، يكون جسمك تحت ضغط مستمر ولكن غير ملحوظ من الهواء المحيط به.

ويسمي العلماء هذا الغلاف الجوي، والذي يترجم إلى حوالي 14.7 رطل من الضغط لكل بوصة مربعة.

وبمجرد أن يغوص الناس تحت الماء، عليهم أن يتعاملوا مع ضغط الماء، وهو أكثر كثافة من الهواء المحيط بهم. ويزداد هذا الضغط كلما تعمقت بسبب وزن الماء أعلاه، بمعدل جو واحد لكل 33 قدما.

وفي عمق حطام تايتانيك، سيكون الضغط حوالي 380 ضعف ما يتعرض له الناس على السطح. ومع زيادة الضغط من الماء، فإنه يتسبب في انهيار أي مساحة مليئة بالهواء تحت الوزن.

وبالنسبة للغواصات التي تعرضت لأضرار في البدن، يمكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث خرق، ما يتسبب في صدمة محتملة لأي راكب بالداخل.

وبالنسبة للأنظمة البيولوجية، مثل الرئتين، يمكن أن يكون الضغط الشديد كارثيا.

ويمكن الشعور بمثل هذا الضغط عند مستوى أساسي جدا عن طريق السباحة في الطرف العميق لحمام السباحة حيث يبدأ ضغط الماء في التأثير على الهواء الداخلي في أذنيك.

لكن في الأعماق القصوى يصبح هذا الضغط مميتا.

كما أن تعرض الإنسان غير المحمي للأعماق التي كانت الغواصة تهدف إلى الوصول إليها، يسبب انهيار الرئتين وتمزق طبلة الأذن من وزن الماء.

ويندفع السائل بعد ذلك عبر الفم لملء الفراغ المتبقي، وهذا من شأنه أن يتسبب في غرق الشخص.

إقرأ المزيد

ويمكن للأشخاص البقاء على قيد الحياة لمدة 15 دقيقة تقريبا بدون أكسجين، على الرغم من أنهم فقدوا وعيهم قبل ذلك بوقت طويل، مع احتمال حدوث تلف في الدماغ بعد بضع دقائق فقط بدون هواء.

وإذا حدث مثل هذا الاختراق على Titan، فمن غير المرجح أن يتم سحق جثث الركاب.

ويبلغ ضغط الماء المطلوب نظريا لسحق العظام البشرية حوالي 22 ميلا، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف أعمق أجزاء المحيط المسجلة.

ومع ذلك، يمكن أن تحدث مثل هذه الإصابات المدمرة في بدلات الغوص التي تحتوي على هواء، والتي تتشوه بعد ذلك تحت الضغط، ما يسحق ركابها التعساء.

وعند الضغط العالي الموجود في أعماق البحار، تبدأ الكيمياء الداخلية للجسم في التغيير.

وينتج عن هذا النيتروجين، الذي يشكل جزءا من الهواء الذي نتنفسه، يصبح أكثر قابلية للذوبان، ما يتسبب في دخول شكل مذاب من الغاز إلى الدم.

ونظرا لأن الأنسجة البشرية تحتاج إلى الأكسجين، وليس النيتروجين، للبقاء على قيد الحياة، فإن هذا الخلل يسبب حالة تسمى تخدير النيتروجين - حيث يختنق الجسم فعليا من الداخل إلى الخارج.

وحتى بدون هذه العوامل، سيتعين على الشخص غير المحمي أيضا أن يتعامل مع احتمال حدوث انخفاض حرارة الجسم بسرعة.

ويتلقى أعماق المحيط القليل من الضوء أو لا يتلقى أي ضوء، ودرجات الحرارة عند 12500 قدم تبلغ حوالي 2 درجة مئوية (36 درجة فهرنهايت).

وفي البشر، يمكن أن يصل انخفاض حرارة الجسم في الماء إلى 4 درجات مئوية (40 درجة فهرنهايت)، حيث تبدأ أنظمة الجسم في الانغلاق مع شعور الناس بالتعب والارتباك.

وطورت العديد من الكائنات التي تتنفس الهواء، مثل الحيتان والفقمات والسلاحف البحرية، تكيفات خاصة للتعويض عن التوغل في أعماق كبيرة. وتنهار بعض الأنواع بشكل استباقي رئتيها وتبطئ وظائفها الجسدية قبل أن تغرق في الأعماق، وتعيش على الأكسجين المتبقي في دمائها. ولدى البعض الآخر هياكل داخلية قابلة للتوسيع وقوية للمساعدة في منع الضغط من انهيار الأنسجة.

فقدت Titan الاتصال بمنظمي الرحلات السياحية OceanGate Expeditions يوم الأحد بينما كانت على بعد حوالي 435 ميلا جنوب سانت جونز، نيوفاوندلاند خلال رحلة إلى حطام سفينة تايتانيك قبالة سواحل كندا.

ويوجد على Titan خمسة أشخاص على متنها، بما في ذلك المغامر الملياردير البريطاني هاميش هاردينغ، بالإضافة إلى واحد من أغنى رجال باكستان، شاهزادا داود، وابنه سليمان.

وإذا لم يتم اختراق بدن الغواصة وبدلا من ذلك تقطعت السبل بها بدون طاقة، فسيكون ركابها الخمسة في ظلام دامس في درجات حرارة تبلغ حوالي 3 درجات مئوية (37 درجة فهرنهايت) بينما تتحرك المركبة على طول قاع البحر.

وقدر خفر السواحل الأمريكي أن المركبة لم يتبق منها سوى 40 ساعة من الأكسجين. وهذا يعطي رجال الإنقاذ حتى صباح الغد للعثور عليها.

وحتى إذا ظهرت وانجرفت في تيارات المحيط، فقد تم تصميمها بحيث يتم فتحها من الخارج فقط، ما يعني بقاء المهلة الزمنية.

وتواجه OceanGate أيضا أسئلة حول سبب استغراق وقت طويل لتنبيه السلطات إلى المركبة المفقودة، حيث لم يرفع الإنذار إلى خفر السواحل إلا بعد ثماني ساعات من فقد الاتصال.

المصدر: ديلي ميل