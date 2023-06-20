تزامنا مع فقدان غواصة تايتانيك السياحية.. إلى متى يمكنك البقاء على قيد الحياة إذا نفد الهواء؟

يجري البحث حاليا عن غواصة سياحية كان من المقرر أن تستكشف حطام السفينة تايتانيك التي فقدت في المحيط الأطلسي يوم الأحد (18 يونيو).

وتم الإبلاغ عن تأخر الغواصة يوم الاثنين، لكن خفر السواحل قال إن الاتصال بالسفينة فقد بعد ساعتين بقليل من غوصها يوم الأحد، على بعد أكثر من 400 ميل قبالة ساحل نيوفاوندلاند.

وقدّر خفر السواحل الأمريكي أن الغواصة كانت ستمتلك ما بين 70 و96 ساعة من الأكسجين في حالات الطوارئ - أو ما يصل إلى أربعة أيام.

فكم من الوقت يمكن لجسم الإنسان أن يعيش بدون هواء؟

يمكن للشخص العادي أن يحبس أنفاسه فقط لمدة تتراوح بين 30 إلى 90 ثانية، وهذا يعتمد على مستويات لياقته وقدرة الرئة.

وبعد مرور ثلاث دقائق، يبدأ بعض الناس في فقدان الوعي.

وإذا حرم الدماغ من الأكسجين لمدة تزيد عن خمس دقائق، فقد تبدأ في الشعور بتلف في الدماغ عندما تبدأ الخلايا في الموت.

وإذا استمر هذا لفترة أطول فسيؤدي إلى موت الدماغ، وبدون عناية طبية فورية سيؤدي ذلك في النهاية إلى الموت.

ومع ذلك، كل هذا يعتمد على العديد من العوامل، بما في ذلك حجم الشخص وصحته وجنسه ومدى دفئك أو برودة جسمك.

وفي حديث له مع "بي بي سي"، أوضح مايك تيبتون، من مختبر البيئات القاسية في جامعة بورتسموث: "فقدان الأكسجين هو في النهاية الحادة للغاية للبقاء على قيد الحياة. لا يمتلك جسم الإنسان مخزونا كبيرا من الأكسجين - ربما بضعة لترات. تعتمد طريقة استخدامك لذلك على معدل الأيض لديك".

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وقال إن الشخص البالغ في حالة الراحة عادة ما يستخدم ما بين خمس وربع لتر من الأكسجين كل دقيقة. ولكن يمكن أن يزيد هذا إلى أربعة لترات كل دقيقة إذا كان يمارس الرياضة بقوة.

وقال تيبتون، الذي درس الأشخاص الذين بقوا على قيد الحياة لفترات طويلة دون هواء تحت الماء: "إذا كان شخص ما متوترا أو مذعورا، فإن هذا يمكن أن يرفع معدل الأيض أيضا".

نقص الأكسجة

يؤثر على العديد من الأشخاص بما في ذلك متسلقي الجبال على ارتفاعات عالية. وعندما تنخفض مستويات الأكسجين تقل وظائف الدماغ، ما يؤدي إلى ظهور أعراض الارتباك وضعف اتخاذ القرار.

وقال تيبتون: "أحد الأشياء التي تحدث هو أن الأشخاص الذين يعانون من نقص الأكسجين يبدأون في فقدان رؤيتهم المحيطية وينتهي بهم الأمر بالنظر إلى نقطة ما. ويُعتقد أنه سبب إبلاغ الناس عن رؤية ضوء في نهاية النفق في تجارب الاقتراب من الموت".

وعلى الرغم من كل هذا، فليس من المستغرب أن يعيش الناس تحت الماء لفترات أطول من الوقت.

ودرس تيبتون 43 حالة طبية منفصلة لأشخاص غُمروا في الماء لفترات طويلة.

ومن بين هؤلاء، كانت أربع حالات لأشخاص نجوا من البقاء تحت الماء لمدة 66 دقيقة على الأقل - بما في ذلك فتاة تبلغ من العمر عامين ونصف فقط.

وأضاف تيبتون: "من المرجح أن يبقى الأطفال والنساء على قيد الحياة لأنهم أصغر حجما وتميل أجسادهم إلى البرودة بشكل أسرع. التبريد السريع للدماغ يمكن أن يزيد من وقت البقاء على قيد الحياة بدون أكسجين. وإذا خفضت درجة الحرارة بمقدار 10 درجات، ينخفض معدل الأيض بمقدار النصف إلى الثلث. وإذا خفضت درجة حرارة الدماغ إلى 30 درجة مئوية، فيمكن أن يزيد من وقت البقاء على قيد الحياة من 10 إلى 20 دقيقة. وإذا قمت بتبريد الدماغ إلى 20 درجة مئوية، يمكنك الحصول على ساعة".

وأظهرت الأبحاث أيضا أن الجسم يمكنه التكيف مع فترات أطول بدون أكسجين.

على سبيل المثال، من المعروف أن شعب باجاو في إندونيسيا يصل إلى أعماق تصل إلى 70 مترا بينما يحبسوا أنفاسهم وهم يبحثون عن الطعام - حيث ادعى أحد الغواصين أنه قضى 13 دقيقة تحت الماء.

المصدر: إكسبريس