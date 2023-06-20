العلم وراء تغيّر لون غلاف الهاتف البلاستيكي الشفاف إلى اللون الأصفر.. وكيفية تنظيفه !

يلاحظ مستخدمو الهواتف الذكية الذين اختاروا حافظة شفافة لإظهار التصميم التقني، أن البلاستيك قد يتحول إلى اللون الأصفر.

وعلى الرغم من أن التغيير قد يكون مزعجا، إلا أن الحقيقة هي أن البلاستيك المستخدم في صنع هذه الأغطية أصفر في الواقع - لكن الشركات المصنعة تضيف صبغة زرقاء لتجعلها شفافة.

وتتلاشى الصبغة لتكشف عن اللون الأصلي، عندما تتعرض الحافظة للأشعة فوق البنفسجية والزيوت الطبيعية والعرق من جسم الإنسان.

ومع ذلك، يمكن تحويل الصبغة غير المؤكدة مرة أخرى إلى اللون الشفاف، حيث شارك الخبراء طرقا لجعلها تبدو وكأنها جديدة.

لماذا يتحول لون حافظة الهاتف الذكي الشفافة إلى اللون الأصفر؟

تم تصميم معظم أغطية الهواتف الذكية الواضحة باستخدام السيليكون أو الأكريليك أو البولي يوريثين بالحرارة (TPU)، حيث تتميز جميعها بأنها متينة وقادرة على تحمل درجات الحرارة المرتفعة، التي يمكن أن تزداد أيضا مع استخدام الهاتف الذكي.

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ومع ذلك، تنص Ecmco Industrial Plastics على أن "الأكريليك الأمريكي الصنع يتحول إلى اللون الأصفر في ضوء الشمس"، كما أن البولي كربونات، وهو نوع من مادة TPU، أكثر مقاومة للكسر من الأكريليك، فضلا عن أن هذه المادة، الأكريليك والسيليكون، كلها صفراء بسبب تفاعل الأكسدة الناتج عن التعرض للأشعة فوق البنفسجية، كما تسجل رد فعل مشابه مع العرق والزيوت.

كيفية تنظيف حافظة الهاتف الذكي الصفراء؟

شاركت شركة ESR، وهي متخصصة في أغلفة الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية والأجهزة الأخرى، ما تسميه "الحل الأبسط والأقل تكلفة":

اخلط بضع قطرات من صابون الأطباق بالماء الدافئ وافرك الحافظة برفق بفرشاة أسنان، ثم اشطف الغلاف وجففه بقطعة قماش ناعمة. ويمكن تركه يجف في الهواء لمدة ساعة أو نحو ذلك، وإذا أمكن، كرر هذه العملية مرة أو مرتين في الأسبوع.

ويمكنك أيضا استخدام الصودا الداعمة، لكن ضع المسحوق الجاف على الغلاف، وامسك بفرشاة أسنان مبللة وافركه.

وبمجرد الانتهاء من ذلك، اشطف الغلاف وجففه بقطعة قماش ناعمة.

وتتمثل الطريقة الأخيرة من ESR في تنقية الكحول:

صب الكحول في زجاجة رذاذ، واستخدم الزجاجة لرش الكحول على الغلاف، كما يمكنك، عوضا عن ذلك، استخدام قطعة قماش مبللة بالكحول. خذ قطعة قماش ناعمة وجافة لإزالة الكحول، وبمجرد الانتهاء، اتركه يجف في الهواء لمدة ساعة تقريبا.

المصدر: ديلي ميل