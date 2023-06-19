سعر التذكرة "فلكي".. "فيرجن غالاكتيك" تطلق أولى رحلاتها الفضائية التجارية نهاية الشهر

أعلنت شركة "فيرجن غالاكتيك" عن استعدادها لإطلاق أول رحلة فضاء تجارية على الإطلاق، بسعر تذكرة ضخم يبلغ 450 ألف دولار، في وقت لاحق من هذا الشهر.

وأكدت الشركة، التي أسسها الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون، أنها ستقوم بأول رحلة تجارية لها، غالاكتيك 01 (Galactic 01)، في نهاية شهر يونيو، ما بين 27 و30 يونيو، اعتمادا على الظروف الجوية.

.@VirginGalactic announces the start of commercial spaceflight service with #Galactic01 flight this month. A huge well done to the team, so excited for our astronauts to inspire more people to look to the stars. https://t.co/MDJjwKQj74pic.twitter.com/9NtxSdDJMo — Richard Branson (@richardbranson) June 15, 2023

وتم تحديد موعد الرحلة الثانية، غالاكتيك 02 (Galactic 02) في أوائل شهر أغسطس.

وعلى الرغم من أن الشركة تخطط لأخذ أفراد يوميا من الجمهور الذين دفعوا مبالغ طائلة مقابل التذاكر، فإن أولى رحلاتها الفضائية التجارية ستكون مهمة بحثية.

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وقال ممثلو شركة "فيرجين غالاكتيك" في بيان: "غالاكتيك 01، وهي مهمة بحث علمي، ستحمل ثلاثة أفراد من سلاح الجو الإيطالي والمجلس الوطني للبحوث في إيطاليا (أنجيلو لاندولفي ووالتر فيلادي وبانتاليوني كارلوتشي) لإجراء أبحاث حول الجاذبية الصغرى".

وسينضم هؤلاء الباحثين إلى ثلاثة أميركيين، هم الطيار فريدريك ستوركوف، ومساعد الطيار مايكل ماسوتشي، وضابط السلامة بيث موسيس.

وسيتم إرسال الركاب على ارتفاع 300 ألف قدم (أكثر من 55 ميلا و88513 مترا) فوق سطح الأرض عبر طائرة ، يطلق عليها اسم VSS Unity، وفقا لموقع Space.org.

وسيتم الإطلاق على متن طائرة حاملة تسمى VMS Eve التي ستدفع الركاب إلى ارتفاع يصل إلى 50 ألف قدم، وستستخدم VSS Unity بعد ذلك صواريخها الخاصة لتغادر إلى مدار فرعي بسرعة تبلغ ثلاثة أضعاف سرعة الصوت.

وبمجرد وصولهم إلى الفضاء، سيُسمح للركاب بفك الأحزمة وتجربة انعدام الوزن لعدة دقائق والاستمتاع بمناظر رائعة للأرض من إحدى نوافذ المركبة الفضائية البالغ عددها 17 نافذة.

وتبلغ تكلفة الرحلة التي تأتي مرة واحدة في العمر 450 ألف دولار أمريكي، مع إيداع أولي قدره 150 ألف دولار أمريكي وإيداع نهائي بقيمة 300 ألف دولار أمريكي.

ويوجد بالفعل عدة مئات من العملاء الذين حجزوا مقاعدهم بالفعل.

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وقالت الشركة إنه يجب على جميع الركاب ملء استبيان طبي وإكمال فحوصات اللحظة الأخيرة قبل الإطلاق.

وفي كتيبها الخاص بالرحلة، قالت الشركة إن الركاب لديهم أيضا خيار الخضوع لأسابيع من التدريب، والتي تشمل "الاستعداد لانعدام الوزن، واستعداد G-Force، وإجراءات الطوارئ، والتشبع الحسي والمزيد"

وقامت VSS Unity بخمس مهمات تجريبية حتى الآن، بما في ذلك إطلاقها النهائي في مايو الماضي.

وتعمل شركة "فيرجن غالاكتيك" منذ أكثر من عقد لإرسال مسافرين مدفوعين في رحلات فضائية قصيرة، وفي عام 2021 فازت أخيرا بموافقة الحكومة الفيدرالية.

وقالت الشركة إنها تخطط لإطلاق 400 رحلة جوية سنويا من Spaceport America بمجرد الانتهاء من بناء فئتها التالية من الطائرات التي تعمل بالطاقة الصاروخية في منشأة في أريزونا المجاورة.

المصدر: نيويورك بوست