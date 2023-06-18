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ماكرون يشرب زجاجة "بيرة" دفعة واحدة (فيديو)

متفرقات

ماكرون يشرب زجاجة
Globallookpress
الرئيس إيمانويل ماكرون
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نشرت وسائل الإعلام الفرنسية يوم أمس الأحد، مقطع فيديو وثق الرئيس إيمانويل ماكرون وهو يشرب زجاجة بيرة دفعة واحدة احتفالا بفوز فريق تولوز في بطولة الريغبي الوطنية.

وأوضحت صحيفة "لو باريزيان" أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد زار غرفة تبديل الملابس لفريق تولوز وتحدث إلى اللاعبين، ثم قام بشرب زجاجة بيرة كاملة دفعة واحدة.

وواجه ماكرون موجة من التعليقات السلبية على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: وسائل إعلام فرنسية

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