ماكرون يشرب زجاجة "بيرة" دفعة واحدة (فيديو)

نشرت وسائل الإعلام الفرنسية يوم أمس الأحد، مقطع فيديو وثق الرئيس إيمانويل ماكرون وهو يشرب زجاجة بيرة دفعة واحدة احتفالا بفوز فريق تولوز في بطولة الريغبي الوطنية.

وأوضحت صحيفة "لو باريزيان" أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد زار غرفة تبديل الملابس لفريق تولوز وتحدث إلى اللاعبين، ثم قام بشرب زجاجة بيرة كاملة دفعة واحدة.

وواجه ماكرون موجة من التعليقات السلبية على مواقع التواصل الاجتماعي.

Macron qui s’envoie une Corona cul-sec, c’est le rugby qu’on aime !



pic.twitter.com/8SeoGk2b1v — FRW - France 🏉 (@FRW_France) June 17, 2023

المصدر: وسائل إعلام فرنسية