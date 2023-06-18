وفاة مفاجئة لـ"الشيف رمزي" حامل ذاكرة المطبخ اللبناني

رحلت أمس الأحد، الشخصية اللبنانية ذائعة الصيت رمزي الشويري، المعروف بـ"الشيف رمزي" بعمر 52 سنة، إثر أزمة قلبية حادة، حيث كان يتولى إدارة مدرسة الكفاءات الفندقية منذ 1995.

ونعت مساء اليوم المؤسسة مديرها عبر حسابها في "فيسبوك"، مشيرة إلى أن تفاصيل الجنازة سيتم الابلاغ عنها لاحقا، كما رجت من الجميع احترام خصوصية عائلته حتى ذلك الحين.

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ولد لشيف رمزي سنة 1971 وانطلقت مسيرته في عام 1989 عبر مشاريع تعتمد على تحضير الأطباق التقليدية اللبنانية، وبيعها في المحلات التجارية، حيث حصل على شهادة في الاقتصاد والحقوق من جامعة ليون الفرنسية، وتولّى إدارة "الكفاءات الفندقية" ودرس فنون الطبخ في لندن.

ذاع صيت المرحوم شعبيا منذ عام 1994، من خلال شاشة تلفزيون "المستقبل"، عندما كان المشاهدون ينتظرون فقرته الخاصة وإطلالته وهو يحضر أطباقا في برنامج "عالم الصباح". ورسخ بذلك "الشيف رمزي" نمطا محبّباً من برامج الطبخ، حيث أظهر قربه من الناس وتفاعله معهم والكثير من النصائح والأسئلة التي كان يجيب عليها من متابعيه حول الطريقة الأمثل لتحضير الأطباق في المنزل، كما سجّل أكثر من 3000 حلقة تلفزيونية، ليغادر "المستقبل" بعد 17 عاماً.

وفي العام 1998، أطلق كتابه الأول الذي بيع منه حتى اليوم ما يفوق 650 ألف نسخة، بعنوان "الشيف رمزي في عالم الصباح"، ثم نشر كتابا آخر بعنوان "الشيف رمزي من تراث لبنان"، وهو حصيلة ما جمعه من وصفات تراثية خلال تجواله في القرى اللبنانية، حيث حصل في برشلونة على جائزة أفضل كتاب طبخ تراثي في العالم.

المصدر: النهار