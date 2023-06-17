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السعودية.. مشاجرة عنيفة بين معلم ومجموعة من الطلاب خلال حفل ختامي (فيديو)

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السعودية.. مشاجرة عنيفة بين معلم ومجموعة من الطلاب خلال حفل ختامي (فيديو)
السعودية.. مشاجرة عنيفة بين معلم ومجموعة من الطلاب خلال حفل ختامي
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تداول نشطاء ومغردون على "تويتر" فيديو وثق مشاجرة عنيفة بين معلم ومجموعة من الطلاب خلال حفل ختامي في إحدى المدارس بالسعودية.

وقال أحد المغردين إن المشاجرة نشبت بين أشخاص ومعلم أثناء حفل ختامي حيث قاموا بالاعتداء على المدرس لسبب غير معروف.

وأظهر الفيديو المعلم يركض على خشبة المسرح وأشخاص يلاحقونه حتى قام أحدهم بإلقاء الكرسي عليه، فيما تم الاعتداء عليه بشكل عنيف، فيما تدخل آخرون لفض الاشتباك بينهم.

ولم يتبين تاريخ وقوع الحادثة ومكانها على وجه الدقة، كما أنه لم يتسن لـ RT التأكد من زمان ومكان توثيق المقطع.

وقال أحد المغردين "الفيديو قديم كما يبدو من اللافتة الموجودة على الجدار وعليها صورة الملك عبد الله"، فيما رد عليه آخر قائلا ماهو شرط صورة الملك تشير إلى ان الفيديو قديم، مبينا أن أغلب الشوارع والمدارس وبعض الدوائر الحكومية مازالت فيها صور للملك الراحل الملك عبد الله.

وأثار المقطع غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين استنكروا ضرب المعلم خلال الحفل مطالبين بمحاسبتهم على هذا التصرف.

المصدر: "تويتر"

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