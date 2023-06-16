عناق حار بين الرائد السعودي ووالده في مطار الملك خالد بعد عودته من الفضاء (فيديو)
وثقت القنوات التلفزيونية السعودية عناقا حارا بين رائد الفضاء السعودي علي القرني، العائد من المحطة الفضائية الدولية، ووالده الذي استقبله في مطار الملك خالد بالرياض.
أول لقاء بينهما بعد رحلة الفضاء..— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 16, 2023
عناق حار بين رائد الفضاء السعودي #علي_القرني ووالده في مطار الملك خالد بـ #الرياض#نحو_الفضاء#السعودية
عبر:
@H_alshehri81pic.twitter.com/4n26aKKTdy
ووصل رواد الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني ومريم فردوس وعلي الغامدي إلى الرياض يوم الجمعة.
ونشرت الخطوط السعودية صورة مرطبات ترحيبا برواد الفضاء مكتوبا عليها "أهلا وسهلا بمن حمل راية الوطن إلى الفضاء".
يذكر أن رائدي الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني، قد عادا من مهمتهما الفضائية إلى الأرض يوم الحادي والثلاثين من مايو، حيث أجروا خلالها 14 تجربة بحثية علمية رائدة في الجاذبية الصغرى، منها ثلاث تجارب تعليمية توعوية على مدى ثلاثة أيام، شارك فيها 12 ألف طالب في 47 موقعًا بالمملكة عبر الأقمار الاصطناعية.