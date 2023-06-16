دب أسود يتجول في مطار بولاية فلوريدا (فيديو)

ألقت السلطات المعنية في مطار تامبا بولاية فلوريدا الأمريكية، القبض على دب أسود خلال تجوله قرب السياج المحيط بالمطار.

وقالت سلطات المطار إن دبا أسود قد شوهد من قبل موظف في إدارة أمن النقل متجولا على طول السياج المحيط بالمطار.

وأوضح جون تيلياكوس، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات بمطار تامبا الدولي، أن الدب شوهد في الطرف الشمالي من مبنى المطار في ساحة انتظار الموظفين، حيث يعتقد مسؤولو المنشأة بأنه قد شق طريقه إلى المكان بعد تسلق السياج.

WATCH: A mischievous Florida black bear was safely captured thanks to the combined efforts of Tampa International Airport staff and law enforcement. https://t.co/oSrVuCr183pic.twitter.com/Kl9auoiWJU — WSVN 7 News (@wsvn) June 15, 2023

وأفاد نفس المصدر بأن الوكالات المحلية والخاصة بالولاية، فرضت طوقا حول المنطقة في محاولة للقبض على الدب، مبينا أنه تم أيضا استخدام مروحيات مزودة بكاميرات تعمل بالأشعة تحت الحمراء لمراقبة الدب طوال الليل.

وقال تيلياكوس إنه بعد محاولتين فاشلتين لتهدئة الدب، "تم استدراجه في النهاية إلى أحد الأفخاخ وأسره بأمان".

ووفقا لبروتوكولات الولاية، قامت لجنة فلوريدا للمحافظة على الأسماك والحياة البرية بنقل الدب إلى غابة أوكالا الوطنية في وسط فلوريدا.

المصدر: abc news