ما هي أفضل الملابس في الطقس الحار برأيك؟..

أعلنت يكاتيرينا تيتوشكينا، أخصائية الأمراض الجلدية والتجميل، أن أفضل الملابس التي يجب ارتداؤها في الصيف هي المصنوعة من القطن والكتان وذات الألوان الفاتحة.

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وتقول الطبيبة في حديث لصحيفة "إزفيستيا": "هذه أنسجة طبيعية وصديقة للبيئة تعطي إحساسا بالبرودة في أيام الصيف. ويمكن ان تحتوي هذه الملابس على مكونات إضافية: القطن مع إضافة الحرير يكون أكثر برودة، والقطن مع الكتان يكون خفيف الوزن".

وتنصح تيتوشكينا، بالتخلي عن ارتداء الملابس المصنوعة من أنسجة كثيفة، لأنها تسبب اختلال التوازن الحراري للجسم وتمنع تبخر الرطوبة، ما يؤدي إلى تكاثر النبيت (فلورة) في مناطق كثرة التعرق، ما يسبب ظهور روائح كريهة وتهيج موضعي على الجلد.

وتقول: "عند اختيار الملابس الصيفية ، يجب الانتباه إلى تفصيلها ولونها. لأن الملابس الفضفاضة تخلق مساحة جيدة للتهوية بين الملابس والجلد لتحسين التبادل الحراري والحفاظ على الشعوربالانتعاش. أما بالنسبة للألوان، فيجب إعطاء الأفضلية للملابس ذات الألوان الفاتحة مثل الأبيض والبيج والرمادي".

المصدر" صحيفة "إزفيستيا"