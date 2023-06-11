بعمر الـ 14 عاما.. فتى أمريكي يتلقى عرض عمل في شركة "سبيس إكس"

تلقى الفتى الأمريكي كيران كوازي (14 عاما)، الذي يتمتع بقدرات فكرية فائقة، عرض عمل في شركة الملياردير إيلون ماسك "سبيس إكس" كمهندس برمجيات.

ويستعد كيران كوازي، لكي يكون أصغر خريج على الإطلاق من جامعة سانتا كلارا الأسبوع المقبل، وذلك قبل أن يبدأ وظيفته الجديدة في شركة "سبيس إكس" الشهر المقبل.

ولا يستطيع الفتى النابغة كيران كوازي القيادة، ولا يمتلك حق التصويت في الانتخابات الأمريكية، لكنه يوم السبت المقبل سيحصل على شهادته في علوم الكمبيوتر والهندسة التي أهلته للحصول على وظيفة مرموقة في شركة إيلون ماسك.

وبحسب والدي كوازي، وهو في الأصل من بليسانتون في مقاطعة ألاميدا، بالولايات المتحدة، "ظهرت موهبته في عمر عامين فقط، فكان يتحدث بالفعل بجمل كاملة".

وفي وقت مبكر من مسيرته التعليمية، أدرك كيران أنه مختلف عن أقرانه، فقال: "خلال الصف الثالث، أصبح من الواضح جدا لمعلمي وأهلي، أن التعليم السائد لن يتوافق مع قدراتي".

وأدركت أسرته، أن معدل ذكائه مرتفع بشكل غير طبيعي، فضلا عن ذكاء عاطفي يجعله أكثر نضجا، وفي التاسعة من عمره، التحق بكلية مجتمع لاس بوزيتاس قبل الانتقال لاحقا إلى جامعة سانتا كلارا في عمر 11عاما.

وقبل الانتقال إلى الجامعة، كان الفتى النابغة بدأ بالفعل العمل في مختبرات شركة "إنتل" الأمريكية، حيث كان المتدرب الجامعي الوحيد في فريقه.

ووفقا لكيران، فإنه لا يشعر بأنه يفقد طفولته كما يرى البعض، وأعرب عن تقديره للفرصة التي أتاحت له خوض تجارب تتجاوز سنوات عمره، بالإضافة اختياره للعمل كمهندس برمجيات في شركة "سبيس إكس".

المصدر: وكالات