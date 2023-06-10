المغرب.. توقيف سائح عربي حاول استغلال قاصرين جنسيا

ألقت الشرطة المغربية القبض على سائح من جنسية عربية في الدار البيضاء، يبلغ من العمر 36 سنة، بعد الاشتباه في تورطه بمحاولة هتك عرض قاصر والاستغلال الجنسي لأطفال قاصرين.

وتمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن الدار البيضاء، اليوم السبت، من ذلك حيث ذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني كانت قد فتحت بحثا قضائيا على ضوء وشاية تفيد أن مؤسسة فندقية منعت المشتبه فيه من استقبال قاصرين داخل غرفته.

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وتم على إثر ذلك القيام بأبحاث وتحرّيات ميدانية مكثفة مكّنت من ضبط المتهم متلبسا باصطحاب ثلاثة قاصرين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و17 سنة، في محاولة للتغرير بهم وتعريضهم للاستغلال الجنسي.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم تكليف ضباط فرقة الأحداث بالتكفل والاستماع للأطفال القاصرين الذين كانوا برفقة المشتبه به، وإخضاعهم للخبرات الطبية اللازمة، مع التحرّي حول مدى وجود ضحايا آخرين مفترضين لهذه الأفعال الإجرامية.

وأشار المصدر إلى أنّه تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف الكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة له، وتحديد كافة ظروف وملابسات وامتدادات هذه القضية.

المصدر: هسبريس