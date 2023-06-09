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دب صغير يتجول في أحد أحياء العاصمة الأمريكية ويثير الذعر قبل السيطرة عليه (صور + فيديو)

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دب صغير يتجول في أحد أحياء العاصمة الأمريكية ويثير الذعر قبل السيطرة عليه (صور + فيديو)
AP
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أصاب دب أسود صغير سكان حي هادئ في شمال شرق العاصمة الأمريكية واشنطن بالفزع صباح يوم الجمعة، عندما استيقظوا ليجدوه يتجول في الساحات الخلفية لمنازلهم ويفتش في حاويات القمامة.

وأثارت صور الدب المتجول، ثم اصطياده، ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، في حين تم اكتشاف الدب وهو يتجول في حي بروكلاند، على بعد أقل من خمسة أميال من مبنى الكابيتول والبيت الأبيض.

هذا وفرضت السلطات طوقا في الحي لإبعاد السكان، وعندما تسلق الدب الصغير شجرة استخدمت الشرطة صفارات لتشتيته عن الهبوط حتى تستعد له طواقم الصيد.

دب صغير يتجول في أحد أحياء العاصمة الأمريكية ويثير الذعر قبل السيطرة عليه (صور + فيديو)
AP
دب صغير يتجول في أحد أحياء العاصمة الأمريكية ويثير الذعر قبل السيطرة عليه (صور + فيديو)
AP
دب صغير يتجول في أحد أحياء العاصمة الأمريكية ويثير الذعر قبل السيطرة عليه (صور + فيديو)
AP

وبعد هبوط الدب، أوضح مسؤول بمنظمة "هيومين ريسكيو ألاينس" أنه سيتم فحصه طبيا، ثم إطلاق سراحه في البرية.

دب صغير يتجول في أحد أحياء العاصمة الأمريكية ويثير الذعر قبل السيطرة عليه (صور + فيديو)
AP
دب صغير يتجول في أحد أحياء العاصمة الأمريكية ويثير الذعر قبل السيطرة عليه (صور + فيديو)
AP

المصدر: "أ ب"

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