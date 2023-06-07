بعد غضب واستياء في مصر.. نقيب الممثلين يعلق على "واقعة الضحك" في جنازة الفنان مصطفى درويش (فيديو)

اعتذر نقيب المهن التمثيلية في مصر، أشرف زكي، بصورة شخصية عن مشاهد الضحك في جنازات الفنانين، مبينا أن ما حدث سلوك فردي، وأن أصحاب مشاهد الضحك ليسوا صحفيين أو إعلاميين.

وقال خلال استضافته مع الإعلامية منى الشاذلي، يوم الأربعاء، احتفالا بحصوله على جوائز الدولة التقديرية: "إحنا جبنا شركة للتنظيم، ولكن إجراءات وفاة الفنان مصطفى درويش كانت سريعة، فملحقناش نتصل بالشركة".

وأضاف في اللقاء: "إحنا تجاوزنا مثل هذه المواقف إلى أن عادت في جنازة الفنان مصطفى درويش، وأنا شخصياً أعتذر عما حدث، لأنّه سلوك فردي، وأصحاب مشاهد الضحك ليسوا صحفيين أو إعلاميين".

واستكمل:" الصحفيون والإعلاميون هيحترمونا ويحترموا هذا المشهد".

واختتم قائلا: "نأمل أن لا يتكرر هذا الأمر".

هذا وقد أثارت ضحكة مصورتين صحفيتين خلال الجنازة حالة من الاستياء والغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال جنازة الراحل درويش، وكأنه استخفاف بحالة الحزن التي يمر بها ذوو الفنان الراحل.

بدورها، ردّت شعبة المصورين بنقابة الصحفيين، وكشف رئيس الشعبة أنهما غير مرغوب فيهما في أماكن عملهما بعد هذا الموقف، لكن قرار الفصل لم يتم بشكل رسمي، و لم يتم إعلانه بعد.

المصدر: صدى البلد