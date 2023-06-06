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الهند.. مدير يغلق باب شركته بالسلاسل لمنع موظفيه من المغادرة (فيديو)

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الهند.. مدير يغلق باب شركته بالسلاسل لمنع موظفيه من المغادرة (فيديو)
الصورة ملتقطة من الفيديو
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انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأحد موظفي الأمن الخاصين يغلق الباب الرئيسي للشركة بالأقفال والسلاسل لمنع خروج الموظفين أثناء وقت العمل بتعليمات من مدير الشركة.

وقال الحارس في المقطع إنه تلقى التوجيهات من أنوراغ سيدي وهو مدير شركة "كودينغ نينجاس" الهندية لتكنولوجيا المعلومات.

وأثار الفيديو غضبا واسعا، وعلى الأثر أصدرت الشركة بيانا أقرت فيه بالحادث ووصفته بأنه خطأ تم تصحيحه خلال دقائق من وقوعه.

وقالت الشركة في البيان: "نريد أن نوضح أن الحادث الذي وقع مؤخرا في أحد مكاتبنا كان بسبب إجراء مؤسف من قبل أحد الموظفين. تم تصحيحه على الفور في غضون دقائق، واعترف الموظف بخطئه واعتذر عن الإزعاج الذي تسبب فيه".

وأكدت أن "هذا كان حادثا منفردا ونتخذ إجراءات استباقية لضمان عدم تكرار ذلك. كما أنه جار اتخاذ إجراءات تأديبية بحق الموظف المعني".

المصدر: tribune india

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