الهند.. مدير يغلق باب شركته بالسلاسل لمنع موظفيه من المغادرة (فيديو)

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأحد موظفي الأمن الخاصين يغلق الباب الرئيسي للشركة بالأقفال والسلاسل لمنع خروج الموظفين أثناء وقت العمل بتعليمات من مدير الشركة.

وقال الحارس في المقطع إنه تلقى التوجيهات من أنوراغ سيدي وهو مدير شركة "كودينغ نينجاس" الهندية لتكنولوجيا المعلومات.

وأثار الفيديو غضبا واسعا، وعلى الأثر أصدرت الشركة بيانا أقرت فيه بالحادث ووصفته بأنه خطأ تم تصحيحه خلال دقائق من وقوعه.

Indian edtech founders are now literally locking in their employees.



Get the hell out of this country.



Nowhere else would anyone dare to pull off something like this. pic.twitter.com/zTFuN6vDCm — Ravi Handa (@ravihanda) June 3, 2023

وقالت الشركة في البيان: "نريد أن نوضح أن الحادث الذي وقع مؤخرا في أحد مكاتبنا كان بسبب إجراء مؤسف من قبل أحد الموظفين. تم تصحيحه على الفور في غضون دقائق، واعترف الموظف بخطئه واعتذر عن الإزعاج الذي تسبب فيه".

وأكدت أن "هذا كان حادثا منفردا ونتخذ إجراءات استباقية لضمان عدم تكرار ذلك. كما أنه جار اتخاذ إجراءات تأديبية بحق الموظف المعني".

We want to clarify that the incident that recently occurred in one of our offices was due to a regrettable action by an employee. It was immediately rectified within minutes, and the employee acknowledged his mistake and apologised for the inconvenience caused. (1/4) — Coding Ninjas (@CodingNinjasOff) June 3, 2023

المصدر: tribune india