حيوانات اللاما تشل حركة القطارات في فيينا بعد هروبها من السيرك (صورة)

أعلنت شركة خطوط السكك الحديدية النمساوية ÖBB الثلاثاء الماضي أن العديد من حيوانات اللاما فرت من سيرك في العاصمة فيينا وأخذت تسير على طول خطوط السكك الحديدية، ما أعاق حركة القطارات.

وكتبت الشركة في حسابها على "تويتر": "لم تحدث أي مأساة مع اللاما! إنها مناسبة للضحك ولتعطيل قطارات المدينة برهة من الزمن: اللاما تسير على سكة القطار. والآن هي بأمان مرة أخرى داخل سيركها!".

No Drama Lama! 🦙 Ein amüsanter Grund für eine kurze Unterbrechung auf der #WienerSBahn: Lamas im Gleisbereich. Inzwischen sind sie wieder wohl behütet in ihrem Zirkus!

© ÖBB pic.twitter.com/SHFqmAevaG — ÖBB (@unsereOEBB) June 2, 2023

وصرّح ممثل الشركة لصحيفة Der Standard، أن حركة القطارات توقفت من الساعة 10.55 حتى 11.15 بالتوقيت المحلي (11.55-12.15 بتوقيت موسكو) بين محطة قطارات فيينا المركزية ومحطة "فيينا - ميدلينغ".

يشار إلى أنه من أجل السيطرة على اللّاما الفارة وإعادتها إلى السيرك، تدخلت في سبيل هذا الغرض قوات مشتركة من شركة السكك الحديدية وجهاز الشرطة وأيضا من السيرك، في حين لم يتعرض أي من حيوانات اللاما لأي أذى.

المصدر: نوفوستي