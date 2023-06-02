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حيوانات اللاما تشل حركة القطارات في فيينا بعد هروبها من السيرك (صورة)

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حيوانات اللاما تشل حركة القطارات في فيينا بعد هروبها من السيرك (صورة)
حساب الخطوط الحديدية النمساوية في تويتر
حيوانات اللاما الفارة تشل حركة القطارات في فيينا.
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أعلنت شركة خطوط السكك الحديدية النمساوية ÖBB الثلاثاء الماضي أن العديد من حيوانات اللاما فرت من سيرك في العاصمة فيينا وأخذت تسير على طول خطوط السكك الحديدية، ما أعاق حركة القطارات.

وكتبت الشركة في حسابها على "تويتر": "لم تحدث أي مأساة مع اللاما! إنها مناسبة للضحك ولتعطيل قطارات المدينة برهة من الزمن: اللاما تسير على سكة القطار. والآن هي بأمان مرة أخرى داخل سيركها!".

وصرّح ممثل الشركة لصحيفة Der Standard، أن حركة القطارات توقفت من الساعة 10.55 حتى 11.15 بالتوقيت المحلي (11.55-12.15 بتوقيت موسكو) بين محطة قطارات فيينا المركزية ومحطة "فيينا - ميدلينغ".

يشار إلى أنه من أجل السيطرة على اللّاما الفارة وإعادتها إلى السيرك، تدخلت في سبيل هذا الغرض قوات مشتركة من شركة السكك الحديدية وجهاز الشرطة وأيضا من السيرك، في حين لم يتعرض أي من حيوانات اللاما لأي أذى.

المصدر: نوفوستي

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