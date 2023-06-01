السعودية.. سيول عارمة في الطائف وأمطار غزيرة على الباحة والمملكة (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وثقت حالة من التقلبات الجوية على الطائف والباحة مساء يوم الخميس.

ووثقت المقاطع التي نشرها حساب "وناسة البر" جريان السيول في الطائف بعد هطول الأمطار الغزيرة.

كما وثقت مقاطع مصورة حالة مطرية غزيرة على الباحة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

المصدر: موقع "تواصل" السعودي