السعودية.. سيول عارمة في الطائف وأمطار غزيرة على الباحة والمملكة (فيديو)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وثقت حالة من التقلبات الجوية على الطائف والباحة مساء يوم الخميس.
ووثقت المقاطع التي نشرها حساب "وناسة البر" جريان السيول في الطائف بعد هطول الأمطار الغزيرة.
سيول #الطائف الان pic.twitter.com/HlScK6snml— وناسة البر (@Shm50011) June 1, 2023
سيل وادي بسل جنوب #الطايف_الانpic.twitter.com/bNPZqPVc8h— وناسة البر (@Shm50011) June 1, 2023
كما وثقت مقاطع مصورة حالة مطرية غزيرة على الباحة.
امطار غزيره شمال شرق #الباحةpic.twitter.com/HsVTrMvuuH— وناسة البر (@Shm50011) June 1, 2023
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.
المصدر: موقع "تواصل" السعودي