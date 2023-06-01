رايحة مع شاب أوتيل تعملي إيه!.. الممثلة المصرية هالة صدقي تدافع عن الفنان المغربي سعد لمجرد (فيديو)

تحدثت الممثلة المصرية هالة صدقي عن أزمة الفنان المغربي سعد لمجرد، بعدما قضت المحكمة الفرنسية بسجنه 6 سنوات عقب إدانته باغتصاب فتاة فرنسية في غرفة نزل بباريس.

ودافعت الممثلة المصرية عن الفنان المغربي، مؤكدة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته كونه لم يتم الحكم النهائي عليه، مشيرة في الوقت نفسه بأن الجميع لديه أخطاء ولكن الفنان يكون عليه الضوء بشكل أكبر.

إقرأ المزيد

وأكدت هالة صدقي أنها ستظل تدافع عنه حتى لو حكم ضده بشكل نهائي.

وصرحت بأن الفتاة مخطئة أيضا ولا يجب أن نلقي اللوم على سعد لمجرد وحده، حيث قالت: "دفاعي عنه ووقوفي بجانبه شيء شخصي وخاص، لأني بكلم الصديق والفنان، وكلنا لدينا أخطاء ولكن المشكلة الوحيدة إن الفنان بيكون الضوء عليه أكتر، يعني لو خربش واحد يقول لك ده دبحه".

وأضافت هالة صدقي: "أولا القضية لم يحكم فيها بشكل نهائي، فهو برئ ولذلك لا يجوز لنا أن نذبحه، ولو اتحكم ضده هيكون موقفي مثلما هو ولن يتغير، سأدافع عنه وسأقف جنبه".

وأردفت قائلة: "المفروض نحسبها بشكل آخر مش المفروض أتكلم فيه، لكن لو إنتي ست كنتي في بار وقاعدة بتشربي لحد ما اتعميتي.. رايحة مع شاب أوتيل تعملي إيه؟.. هل تكتبي كتاب ثقافي ولا تعملي ندوة؟".

وأوضحت هالة صدقي موجهة رسالة إلى الفتاة: "اتحملي أخطائك وده شاب صغير، فهل إنتي عاوزة تعملي بروباغندا أو تستغلي ده ماديا أنا مستغربة، ومش عاوزة أهاجم حد لكني بقول لو سعد لمجرد أخطأ فالبنت عملت 500 خطأ فمجيش أقول معلش يا حبيتي، وأمها كانت فين وهي مش عارفة بنتها كانت فين وبايتة فين، ما هو شاب يا أخونا واحدة رايحة معاه في نص الليل وبايتة معاه رايحة تعمل إيه.. هي اديته إذن وسمحت له".

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري