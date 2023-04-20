الفنان سعد لمجرد يغادر السجن بموجب إطلاق سراح مؤقت

أكد الفنان المغربي البشير عبدو، مغادرة نجله الفنان سعد لمجرد السجن اليوم الخميس، بموجب إطلاق سراح مؤقت عشية عيد الفطر.

وأعلن الفنان البشير عبدو، في تصريح صحفي، أن سعد لمجرد سيغادر السجن اليوم بسراح مؤقت، و"سيعود لأحضان عائلته قبل عيد الفطر".

كما أعرب عبدو عن سعادته البالغة بعودة ابنه، معربا عن شكره الكبير للجمهور المغربي والعربي على رسائل الحب والدعم التي كان يتلقاها منه طيلة الفترة الماضية.

وكان لمجرد يقبع داخل أحد سجون باريس منذ أواخر شهر فبراير الماضي، وذلك بعد أن أدانته محكمة الجنايات الفرنسية بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية وحكمت عليه بست سنوات، في القضية التي تعود فصولها إلى إحدى ليالي شهر أكتوبر من سنة 2016 بالعاصمة الفرنسية.

وتقدم المغني المغربي باستئناف للحكم الصادر في حقه، حسب ما أعلن محامياه ومصدر قضائي.

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المصدر: موقع "هسبريس" المغربي