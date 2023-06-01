سقوط لافتة إعلانات ضخمة على أشهر كوبري في مصر (صورة)

سقطت لافتة إعلان ضخمة أعلى كوبري 6 أكتوبر أمام المركز الثقافي القبطي الثقافي، نتيجة موجة العاصفة الترابية التي تضرب القاهرة الكبرى.

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وتسبب سقوط اللافتة في حدوث حالة من التكدس المروري أعلى كوبري 6 أكتوبر، ويحاول رجال الإدارة العامة لمرور القاهرة، إزالة اللافتة وتسيير الحركة المرورية.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة مفاده سقوط لافتة إعلانية أعلى كوبري أكتوبر، وعلى الفور أنتقلت اجهزة الأمن وتبين سقوط لافتة أعلانية، ويقوم رجال المرور برفعها لإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.

وتشهد عدة مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى عاصفة ترابية أثرت على أغلب أنحاء الأنحاء بالقاهرة والجيزة والقليوبية، وأدت إلى إثارة الرمال والأتربة وتسببت في انخفاض الرؤية الأفقية.

ويشهد اليوم، الخميس، ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة على جميع الأنحاء، ليسود طقس معتدل في الصباح الباكر، شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد اليوم نشاطا مثيرا للرمال والأتربة على أغلب أنحاء الجمهورية وفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى.

المصدر: وسائل إعلام مصرية