تحذير عاجل بعد ضرب عاصفة ترابية شديدة للقاهرة (فيديو)

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، من العاصفة الرملية التي تضرب البلاد خلال ساعات والتعرض للأشعة الشمس المباشرة خلال ساعات النهار.

إقرأ المزيد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس اليوم الخميس، شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية الشرقية، معتدل الحرارة ليلا على كافة الانحاء.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الموجة التي تتعرض لها أغلب أنحاء البلاد من الرمال والأتربة المثارة لم تصل حد العاصفة حتى الآن.

وأضافت منار غانم، لمصراوي، اليوم الخميس، أن البلاد تتعرض لموجة من الرمال المثارة والأتربة في أغلب مناطق الجمهورية تؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية بسبب نشاط الرياح الجنوبي في الصحراء الغربية وسرعات الرياح التي تتجاوز 40 كم في الساعة.

وأوضحت أن ذلك يصاحبه رياح هابطة في السحب الرعدية بالصحراء الغربية، بما يؤديان لإثارة الرمال والأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية، لافتة إلى أن الفرق بين العاصفة والرياح المحملة بالأتربة هو مستوى الرؤية الأفقية، ففي العاصفة تنخفض الرؤية الأفقية إلى ما دون مستوى 1000 متر، وهو ما لم يحدث اليوم.​

المصدر: RT