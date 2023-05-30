السعودية.. القوات الخاصة للأمن البيئي تسيطر على أسد طليق في الرياض (صورة)

تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي في السعودية من السيطرة على أسد طليق في أحد أحياء مدينة الرياض وتحييد خطره وتسليمه للجهة المختصة.

وحذرت القوات الخاصة للأمن البيئي من أن الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض، بما في ذلك اقتناؤها يعد من المحظورات التي نص عليها نظام البيئة وتصل عقوبتها إلى السجن لمدة عشر سنوات وغرامة تصل إلى 30 مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

القوات الخاصة للأمن البيئي تسيطر على أسد طليق في أحد أحياء مدينة الرياض. #نحمي_بيئتنا_من_أجل_وطنناpic.twitter.com/jKHbZqdGSh — القوات الخاصة للأمن البيئي (@SFES_KSA) May 30, 2023

ودعت إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية.

المصدر: "سبق"