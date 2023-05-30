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السعودية.. القوات الخاصة للأمن البيئي تسيطر على أسد طليق في الرياض (صورة)

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السعودية.. القوات الخاصة للأمن البيئي تسيطر على أسد طليق في الرياض (صورة)
Globallookpress
صورة أرشيفية
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تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي في السعودية من السيطرة على أسد طليق في أحد أحياء مدينة الرياض وتحييد خطره وتسليمه للجهة المختصة.

وحذرت القوات الخاصة للأمن البيئي من أن الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض، بما في ذلك اقتناؤها يعد من المحظورات التي نص عليها نظام البيئة وتصل عقوبتها إلى السجن لمدة عشر سنوات وغرامة تصل إلى 30 مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ودعت إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية.

المصدر: "سبق" 

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