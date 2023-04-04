السعودية.."الماعز القزم" يغدو بديلا أليفا للكلاب والقطط في المنازل

أوضح رئيس قسم الإرشاد البيطري بفرع وزارة البيئة السعودية بمنطقة الأحساء ياسين الرمضان، أن الماعز القزم أضحى بديلا أليفا للكلاب والقطط في المنازل.

وفي تصريحات لصحيفة "عكاظ"، أشار ياسين الرمضان إلى وجود 100 مراح لتربية ما يطلق عليه "الماعز القزم" بمحافظة الأحساء، منها 35 مراحا في بلدة المطيرفي.

وذكر الرمضان أن أسعارها سجلت ارتفاعا كبيرا تراوح بين 5000 (نحو 1332 دولارا) إلى 30000 ريال (نحو 7997 دولارا)، وتتنوع فصائلها إلى ثلاث، القزم الأمريكي ويتميز بقصر القامة واللون الواحد، والماعز التشيكي متعدد الألوان، والماعز الألماني تراوح ألوانه بين الأبيض والأسود.

وأشار إلى أن تربية الأغنام بصورة عامة والماعز بصورة خاصة مشروع إنتاجي ذو جدوى سريعة بسبب سرعة عملية التكاثر، كونها ذات معدل تناسلي عال، ما يحقق نسبة عالية من الأرباح في وقت قصير، موضحا أن الماعز القزم حيوان ودود سهل حمله بسبب صغر حجمه وطوله الذي لا يتجاوز 60 سم، ويمتلك ألوانا جميلة، سهل التربية والتدريب، ولا يشكل خطرا على الأطفال، وأخذ شعبية كبيرة كحيوان أليف، وجعل الكثير من الناس في الآونة الأخيرة يقبلون على اقتنائه ويشهد بذلك حجم مزاداته المتكررة في المحافظة.



وتطرق رئيس قسم الإرشاد البيطري إلى مواصفات الماعز القزم، لافتا إلى أنه يتميز بالعينين الصغيرتين المتناسقتين المائلتين إلى اللون الأزرق، والفرو الناعم القصير متعدد الألوان، والألوان الشائعة هي الذهبي والبني، وغالباً ما يحتوي على علامات بيضاء، وله وجه مقعر أو مستقيم وأذنان منتصبتان.



ولفت إلى وجود روابط متعددة لملاك الماعز القزم في السعودية، منها رابطة في الأحساء، وأخرى في القصيم والخرج، كما يوجد لها مهرجانات ومحافل متعددة في المملكة ودول الخليج، منها مهرجان الأنعام بحفر الباطن، واعتمدت الجمعية التعاونية للثروة الحيوانية ببريدة لجان تحكيم وفصلا لرابطة ملاك الماعز القزم لجميع المناطق وتم ترشيح حكام لمسابقاتها.



وبين ياسين الرمضان أن إدارة الإنتاج الحيواني التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة تلزم مربي الحيوانات كافة باستخراج شهادات صحية للحيوانات بما فيها الماعز القزم، لإثبات خلوها من الأمراض وأخذها التحصينات المطلوبة، كما تقدم الوزارة خدمة ترقيمها مجانا، وتحثهم على ترقيمها للمشاركة في السباقات والمنافسات.

المصدر: "عكاظ"