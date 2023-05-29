عرض قلم رصاص يعود لهتلر للبيع في مزاد علني

من المقرر أن يعرض قلم رصاص مطلي بالفضة يزعم أنه ملك لزعيم ألمانيا النازية، أدولف هتلر، للبيع في مزاد علني في عاصمة إيرلندا الشمالية، بلفاست.

وحسب صحيفة "الاندبندنت" فإنه يعتقد أن القلم تم إهداؤه إلى هتلر من قبل صديقته إيفا براون، في عيد ميلاده الثاني والخمسين في 20 أبريل 1941، مبينة أن القلم منقوش عليه Eva بالألمانية والأحرف الأولى AH.

وقلم الرصاص تم شراؤه من قبل جامع مقتنيات في مزاد عام 2002 ومنذ ذلك الحين ظل في عائلة الجامع.

من المقدر أن يتم بيع العلم في مزاد Bloomfield Auctions ما بين 50 ألف جنيه إسترليني (حوالي 61 ألف دولار أمريكي) و80 ألف جنيه إسترليني (حوالي 98 ألف دولار أمريكي).

وقال كارل بينيت، العضو المنتدب لـ Bloomfield Auctions، إنهم يتوقعون اهتماما من جميع أنحاء العالم، لا سيما من هواة الجمع، مشيرا إلى أن "أهمية قلم الرصاص الشخصي المحفور لهتلر تكمن في حقيقة أنه يساعد في كشف جزء مخفي من التاريخ، ويعطي نظرة ثاقبة فريدة لعلاقات هتلر الشخصية، والتي أخفاها بدقة عن أعين الجمهور".

وأضاف: "شمل ذلك علاقته بإيفا، المرأة التي وقفت إلى جانبه منذ بداية ديكتاتوريته وانضمت إليه في إنهاء حياتهما معا في مخبأ برلين حيث سقطت المدينة من حولهما في أيدي قوات الحلفاء"، معتبرا أن "هذا القلم هو رمز الحب من إيفا، ويساعد في الكشف عن الخداع وراء واجهة هتلر العامة".

المصدر: "الاندبندنت"