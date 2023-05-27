مصر..المجلس الأعلى للآثار يكشف موعد الانتهاء من تجهيز المتحف الكبير بالكامل

كشف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر مصطفى وزيري، أنه تم وضع فترينات العرض المتحفي بالمتحف المصري الكبير،مشيرا إلى موعد الانتهاء من تجهيز المتحف بالكامل.

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وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، أوضح وزيري أن الانتهاء تماما من وضع القطع الأثرية داخل الفترينات سيتم في نوفمبر القادم، لافتا إلى أن المتحف المصري الكبير، أنشئ على مساحة 117 فدانا، ونصف مليون متر مربع مساحة، وهو هدية مصر للعالم في القرن الـ21.

وبين الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أنه تم نقل 56 ألف قطعة أثرية، وما يقرب من 4 آلاف و500 قطعة من آثار توت عنخ آمون للمتحف الكبير، وباقي القطع سيتم نقلها قبيل الافتتاح بـ20 يوما.

وأكد مصطفى وزيري أن العمل يتم بسرعة غير عادية، للانتهاء تمامًا من وضع القطع الأثرية في الفترينات.

المصدر: "المصري"