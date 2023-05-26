كورتني كارداشيان توقف تصوير برنامج لسبب غير متوقع

لسبب "صادم"، توقفت كورتني كارداشيان، نجمة برنامج الواقع "The Kardashians"، عن تصوير البرنامج لعدة دقائق.

وحسبما ذكرت صحيفة "دايلي ستار"، توقفت كورتني كارداشيان عن تصوير برنامج شبكة "Hulu" الواقعي "The Kardashians"، للذهاب والاستمتاع بجلسة جنسية لمدة 15 دقيقة مع زوجها ترافيس باركر.

وأبقت نجمة الواقع أختها كلوي وطاقم إنتاج الأفلام في انتظار بينما كانت تستمتع بالمرح مع نجم "Blink-182"، بعد أن تركا التلقيح الاصطناعي وقررا ترك الطبيعة تأخذ مجراها.

وفي العرض الأول للموسم الثالث من البرنامج الخاص بهم ، كشفت كورتني لشقيقتها أنها "في مرحلة التبويض" وتحتاج إلى التسرع للاستفادة من فترة خصوبتها مع ترافيس.

وقالت وهي تتأرجح: "إذا أعطيتنا خمس دقائق لنذهب ونفعل شيئا سريعا حقا"، فيما سألت كلوي أختها: "هل أنتِ بمرحلة تبويض حقًا؟" لتقول كورتني لها بثقة: "نعم، أنا كذلك."

ويأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه كورتني أنها انتهت من رحلة التلقيح الاصطناعي بعد إنجاب أولادها ماسون (13 عاما) وبينيلوب (10 أعوام،) ورين (8 أعوام) من زوجها السابق سكوت ديسك.

وفي اعتراف صريح، أكدت أنها وترافيس "سيحبان الطفل أكثر من أي شيء آخر، لكنها تؤمن حقًا بما يخبئه الله لهما".

وأضافت كورتني التي لديها سبع بويضات مجمدة متبقية منذ سنوات: "عندما كان عمري 38 أو 39 عاما، كان الجميع يدفعني للقيام بذلك ومعظم بويضاتي لم تنج من الذوبان لأن البيض عبارة عن خلية واحدة ولم يصل أي منها إلى الجنين".

وتحدثت كورتني عن خضوعها لعملية التلقيح الصناعي، فقالت: "كل الأشياء التي جاءت مع التلقيح الاصطناعي أثرت علي جسديا..لا تزال صحتي تتأثر لأنها هرمونات..وأيضا عقليا كان له تأثير سلبي"، مردفة: "أعتقد أن مجرد السعادة هو الأهم وأن أكون أما جيدة لأولادي..نحن فقط نحتضن أن كل ما هو مقصود سيكون".

المصدر: "دايلي ستار"