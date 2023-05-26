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بمفاجأة مذهلة.. ملياردير يثير صراخ الخريجين في جامعة أمريكية (فيديوهات)

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بمفاجأة مذهلة.. ملياردير يثير صراخ الخريجين في جامعة أمريكية (فيديوهات)
Gettyimages.ru
صورة تعبيرية
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بعيدا عن فرحهم بحصولهم على شهادات الدبلوم الخاصة بهم، صرخ خريجو جامعة ماساشوستس بوسطن لهذا العام في الولايات المتحدة من المفاجأة لتلقيهم هدية مالية من الملياردير روب هيل.

وفي التفاصيل، فاجأ المتحدث الرسمي والرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات "غرانيت"، روب هيل، الخريجين، بإعطائهم هدية مالية وصل مجموع قيمتها إلى 2.5 مليون دولار، حيث قال في خطابه إن "أعظم لحظات الفرح التي مررنا بها في حياتنا كانت لحظات العطاء".

وتابع: "لذا فإن كل واحد منكم سيحصل على ألف دولار نقدا الآن".

وأكمل هيل عقب صراخ الطلاب بأعلى صوتهم على هذه المفاجأة قائلا: "كما ذكرت، ستحصلون على ألف دولار، أول 500 منها لكم..

إنه احتفال بكل ما فعلتموه لتكونوا هنا اليوم. أنتم قادة، احتفلوا"، مضيفا: "الـ500 الثانية هبة لتهدوها إلى شخص ما، شخص آخر أو مؤسسة أخرى، يمكنهم الاستفادة منها أكثر منكم".

وحسب "سي إن إن"، كان هناك 2500 خريج بين الحضور، ومع حصول كل واحد منهم على ألف دولار فإن هذا يعني أن قيمة الهدية التي قدمها الرئيس التنفيذي لشركة "غرانيت" بلغت 2.5 مليون دولار.

من جانبها، تقدّر فوربس أن ثروة هيل تساوي 5 مليارات دولار.

المصدر: "سي إن إن"

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