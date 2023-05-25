السلطات النرويجية تدعو سكانها إلى تجنب "الحوت الجاسوس الروسي"

حثت هيئة الثروة السمكية النرويجية المواطنين على تجنب الاتصال بـ "الحوت الجاسوس الروسي" المعروف منذ عام 2019 باسم "هفالديمير" على اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكان صيادون نرويجيون شمال النرويج قد اكتشفوا، ربيع عام 2019، حوت بيلوغا يرتدي حزاما عليه شعار إحدى شركات مدينة بطرسبورغ الروسية، وفي هذا الصدد بدأت التكهنات في وسائل الإعلام النرويجية بأن حوت بيلوغا "هرب من الأسر الروسي"، ثم أطلق على السمكة نفسها اسم "هفالديمير"، وهي كلمة مزيج ما بين "حوت" بالنرويجية Hval والاسم الأول للرئيس الروسي "فلاديمير".

وقد حثت السلطات النرويجية المواطنين على تجنب ملامسة حوت بيلوغا في أوسلوفغورد، حيث يوجد الحوت المعروف باسم (هفالديمير) هناك. وهو ما يعني أنه وصل إلى منطقة مكتظة بالسكان، وأضافت الوزارة في بيان لها أن "الإصابة بسبب مخالطة شخص أصبحت أكبر بكثير".

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وبحسب رئيس هيئة الثروة السمكية فرانك باك ينسين، يجب على الأشخاص الذين يستخدمون القوارب توخي الحذر بشكل خاص "حتى لا يصاب الحوت أو يقتل بسبب حركة القوارب". وأكد ينسين أن هناك بالفعل حوادث تعرض فيها الحوت "لإصابات طفيفة" نتيجة لملامسته للقوارب.

كذلك أشار القسم إلى أنه ومنذ ظهور الحوت، وحبسه في المضيق البحري، كانت هناك عدة طلبات من منظمات مختلفة إما أرادت اصطياد الحوت وحبسه في المضيق البحري، أو أسره وإبقائه في أحواض السمك، فيما رفضت هيئة الثروة السمكية جميع هذه الطلبات.

وحوت بيلوغا هو نوع من الحيتان المسننة من عائلة الحيتان أحادية السن، توجد في جميع المياه الساحلية لبحار حوض القطب الشمالي، وكذلك في البحر الأبيض وبحر بيرنغ وبحر أوخوتسك، والتي تقوم بهجرات موسمية منتظمة.

المصدر: نوفوستي