أغنى رجل في العالم يخسر 11 مليار دولار في يوم واحد

خسر الفرنسي برنارد أرنو، بصفته أغنى رجل في العالم، 11.2 مليار دولار من ثروته في يوم واحد بسبب مخاوف من أن يؤدي ضعف الاقتصاد الأمريكي إلى تقليل الطلب على السلع الفاخرة.

وقد شهد مؤسس شركة LVMH، التي تشمل علاماتها التجارية حقائب يد Louis Vuitton ونبيذ شامبانيا Moet & Chandon Champagne وفساتين "كريستيان ديور" على مدى الجزء الأكبر من عام 2023 ارتفاع ثروته مع ارتفاع أسعار أسهم شركات السلع الفاخرة الأوروبية. لكن أسهم LVMH انخفضت في 23 مايو بنسبة 5 %، أي أكثر من ارتفاعها خلال العام بأكمله، وذلك وسط أوسع هبوط شهده قطاع السلع الفاخرة الأوروبية، ما أسفر عن خسارة حوالي 30 مليار دولار.

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ووفقا لتصنيف المليارديرات التابع لـ بلومبيرغ، فإن قيمة ثروة الملياردير الفرنسي لا تزال تقدر بـ 191.6 مليار دولار، وإنه أضاف إليها العام الجاري 29.5 مليار دولار. بينما تقلصت الفجوة بين ثروتي أرنو وإيلون ماسك، ثاني أغنى رجل في العالم، حتى 11.4 مليار دولار.

وقال المحللون في Deutsche Bank إنهم يتوقعون أن يصبح المستثمرون أكثر انتقائية بشأن الأسهم الفاخرة الأوروبية وسط تباطؤ في النمو الاقتصادي الأمريكي.

المصدر: نوفوستي