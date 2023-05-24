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السعودية.. سيول عارمة تجرف قطيعا من الإبل في وادي ضمد (فيديو)

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السعودية.. سيول عارمة تجرف قطيعا من الإبل في وادي ضمد (فيديو)
RT
السعودية.. السيول تجرف قطيعا من الإبل في وادي ضمد
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق سيولا عارمة تجرف قطيعا من الإبل في وادي ضمد بمنطقة جازان أقصى جنوب غربي السعودية.

وأظهر المقطع المتداول قطيعا من الإبل وسط سيول عارمة في ضمد، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

وهطلت مساء الثلاثاء، أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة طريف وضواحيها بمنطقة الحدود الشمالية.

المصدر: موقع "تواصل" السعودي

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