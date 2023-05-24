السعودية.. سيول عارمة تجرف قطيعا من الإبل في وادي ضمد (فيديو)
RT
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق سيولا عارمة تجرف قطيعا من الإبل في وادي ضمد بمنطقة جازان أقصى جنوب غربي السعودية.
وأظهر المقطع المتداول قطيعا من الإبل وسط سيول عارمة في ضمد، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.
وهطلت مساء الثلاثاء، أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة طريف وضواحيها بمنطقة الحدود الشمالية.
🚨🚨🚨#سيول قوية في وادي ضمد تجرف قطيع من الإبل.. #جازان_الان— جازان الان (@jazannow) May 23, 2023
pic.twitter.com/hNpCVD2qfa
المصدر: موقع "تواصل" السعودي