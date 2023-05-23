بيع ساعة يد آخر إمبراطور صيني مقابل 5.1 مليون دولار

بيعت ساعة الإمبراطور بو يي، آخر أباطرة الصين، في مزاد بمدينة هونغ كونغ مقابل 5.1 مليون دولار، حسب صحيفة South China Morning Post.

ووفقا للصحيفة، بيعت ساعة Patek Philippe الفاخرة التي كان يرتديها آخر إمبراطور صيني يوم الثلاثاء في هونغ كونغ.

كما تم بيع المروحة الورقية ودفتر الملاحظات الخاص بالإمبراطور بو يي أيضا.

وفي وقت سابق، بيعت أحذية بطل الرابطة الوطنية لكرة السلة ست مرات في شيكاغو بولز، مايكل جوردان، بمبلغ قياسي بلغ 2.2 مليون دولار.

المصدر: RT