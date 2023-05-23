أمريكية تستعيد خاتما ذهبيا مرصعا بالألماس أضاعته بالمرحاض قبل 13 عاما (صورة + فيديو)

استعادت سيدة أمريكية خاتما ذهبيا مرصعا بالألماس، أضاعته قبل 13 عاما في المرحاض.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن ماري ستراند فقدت خاتهما الذي يحمل بالنسبة لها قيمة معنوية كبيرة، خلال تنظيفها مرحاض منزلها في مدينة روجرز بولاية مينيسوتا.

وذكرت الصحيفة أن زوجها أهداها الخاتم في الذكرى الثالثة والثلاثين لزواجهما.

ولم يستطيع زوجها، ديفيد، أن يعثر على الخاتم رغم أنه كان قد سارع إلى تفكيك المرحاض، على أمل أن يكون لا يزال يقبع في مسافة قريبة.

وعندها اضطر الثنائي إلى الاستعانة بخدمات شركة متخصصة، بحثت بواسطة أجهزة وكاميرا على مسافة 200 قدم داخل المجاري، لكن دون جدوى.

وأفادت الصحيفة بأنه وقبل أسابيع قليلة عثر عمال صرف صحي أثناء قيامهم بأعمال صيانة في أحد أحياء المدينة على الخاتم.

وأوضحت أنه تم نشر إعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للبحث عن صاحب.

/ Youtube

وقال جون تيرني، أحد عمال الصرف الصحي الثلاثة الذين عثروا على الخاتم، في تصريحات إعلامية، إن قصة الخاتم كانت لغزا كاملا بما في ذلك المدة التي قضاها داخل مجاري المدينة.

وتابع: "كان من الممكن أن يكون هذا الخاتم قد فقد منذ عقود، أو حتى مؤخرا قبل أسبوعين".

وعرفت ماري بالمنشور الذي يخص الخاتم عن طريق ابنتها التي أخبرتها بوجود إعلان عن خاتم مفقود، حيث اتصلت بالمسؤولين الذين طلبوا دلائل تشير إلى ملكيتها له.

وبعدما أرسلت لهم صورة، جرى عرضها على اثنين من خبراء المجوهرات اللذين أكدا تطابقها مع الخاتم.

والأربعاء الماضي، ذهبت ماري مع زوجها البالغ من العمر 75 عاما، إلى مجلس المدينة لاستلام الخاتم المفقود، حيث تم توثيق تلك اللحظات بفيديو بث لاحقا على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية