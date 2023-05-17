من مشاهير إلى نواب.. أعضاء جدد في البرلمان التركي (صور)

شهدت الانتخابات النيابية التركية، حصول عدد من المشاهير على مقاعد في البرلمان، وفق النتائج الأولية، فمن هم؟

بينت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية التركية استمرار احتفاظ تحالف الشعب (الجمهور) بقيادة الرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغانبمقاعد البرلمان بعد حصوله على 322 مقعداً.

وجاءت نتائج الانتخابات الأولية بـ600 نائب للدورة الثامنة والعشرين للبرلمان التركي، فيما تصدرت أسماء عدد من المشاهير والممثلين الأتراك الذين سيكونون نوابا عن تحالف الشعب في الفترة المقبلة.

وفي تقرير لها، كشفت قناة "تي آر تي" الحكومية، أبرز هذه الأسماء:

1- سيدا ساريباش

تُعد ملكة الجمال السابقة سيدا ساريباش من الأسماء الأكثر لفتا للانتباه في قائمة حزب العدالة والتنمية لعام 2023، حيث أصبحت عارضة الأزياء وملكة الجمال السابقة نائبة عن حزب العدالة والتنمية لتمثيل ولاية أيدن، وفق النتائج الأولية.

وسبق لملكة جمال تركيا السابقة أن شغلت منصب عضو مجلس بلدية أيدن في حزب العدالة والتنمية بين عامي 2014 و2018، وكذلك كانت رئيسة لفرع المرأة في الحزب في الولاية في الفترة بين 2016 و2018.

وسيدا ساريباش، التي اختيرت لتكون "ملكة جمال فيت تركيا" (Veet Türkiye Güzeli) في مسابقة ملكة جمال تركيا عام 2006، أكملت دراستها الجامعية في إدارة الأعمال في جامعة غازي واقتصادات العمل في جامعة الأناضول، ودرجة الماجستير في علم الاجتماع.

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2- بهادير ينيشهيرلي أوغلو

انتخب الممثل والكاتب والمحامي الشهير بهادير ينيشهيرلي أوغلو، الذي كان أول مرشح برلماني على قائمة حزب العدالة والتنمية في ولاية مانيسا لخوض الانتخابات البرلمانية الـ28 التي أجريت في 14 مايو، حسب النتائج الأولية.

وتلقى الجمهور بفرح خبر انتخاب الممثل والكاتب الشهير بهادير ينيشهيرلي أوغلو، الذي نال استحسانا كبيرا لدوره كـ"تحسين باشا" في المسلسل التليفزيوني "السلطان عبد الحميد"، بالإضافة إلى هويته الفنية والثقافية وآرائه السياسية.

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3- يوجيل أرزن

ونجح الموسيقار المشهور يوجيل أرزن بالحصول على مقعد في البرلمان التركي عن حزب العدالة والتنمية عن دائرة إسطنبول الثالثة، إذ كان المرشح الرابع عشر في ترتيب قائمة حزب العدالة والتنمية.

وُلد يوجيل أرزن في أضنة عام 1970، وهو موسيقي وعازف بيانو عمل مع عديد من الأسماء الشهيرة، وساهم في تلحين وعزف نحو 150 أغنية بين التراثية الشعبية والتاريخية والحديثة، وكذلك الأغاني الخاصة بالأطفال ومسرحياتهم.

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4- ألباي أوزالان

تمكن لاعب كرة القدم التركي السابق ألباي أوزالان من الفوز مجددا في الانتخابات، ليكون نائبا عن حزب العدالة والتنمية عن ولاية إزمير للمرة الثانية، حيث أنه سبق لأوزلان أن مثل الحزب في البرلمان التركي خلال دورته الـ27.

وفهمي ألباي أوزالان من مواليد 29 مايو 1973 في إزمير، وهو لاعب كرة قدم ومدرب تركي سابق.

لعب خلال مسيرته الرياضية مع كبرى الفرق التركية مثل بشيكتاش وفيناربهتشة، ولعب مع فريق أستون فيلا على الصعيد الأوروبي، كما لعب بعد ذلك مع كبرى الفرق في كوريا الجنوبية واليابان.

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5- صافيت سنجاكلي

استطاع لاعب كرة القدم السابق صافيت سنجاكلي دخول البرلمان التركي عن حزب الحركة القومية، حليف أردوغان الرئيسي في تحالف الشعب (الجمهور)، وفقا للنتائج الأولية.

وتمكن سنجاكلي من الفوز مجددا بالسباق في مسقط رأسه وخرج من صناديق الاقتراع بعد أن كان النائب الأول لحزب الحركة القومية عن ولاية كوجالي.

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المصدر: "تي آر تي"