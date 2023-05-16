مقتل "لونكيتو" أحد أكبر الأسود في العالم!

أعلنت وسائل إعلام عن مقتل الأسد "لونكيتو" الذي كان يعد أحد أكبر الأسود البرية سنّا في إفريقيا والعالم.

وتبعا للمعلومات المتوفرة، فإن الأسد البالغ من العمر 19 عاما قتل الأربعاء الماضي على حدود حديقة أمبوسلي الوطنية في كينيا، وذلك بعد أن دخل قرية مجاورة للحديقة بحثا عن الطعام وقام بمهاجمة الماشية ليلا، فما كان من رعاة الماشية إلا أن هاجموه بالرماح وسببوا له جروجا بالغة أدت لموته.

ومن جهتها علّقت منظمة "ليون غارديانز" لحماية البيئة على الموضوع بالقول "لونكيتو كان أكبر أسد ذكر في نظامنا البيئي وربما في إفريقيا، قد كان رمزا للصمود والتعايش. نحن في ليون غارديانز نشعر بالفخر لأننا شهدنا على حياته وإرثه".

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وتعيش الأسود في البرية عادة ما بين 10 إلى 14 سنة، لكن "لونكيتو" عاش مدة أطول لذا كان محط اهتمام لدى العديد من المنظمات المهتمة بحماية البيئة والحياة البرية.

المصدر: وكالات