 
مباشر

نجت بأعجوبة.. طائرة تنفصل عجلاتها عنها أثناء الهبوط فترتطم بهيكلها (فيديو)

متفرقات

نجت بأعجوبة.. طائرة تنفصل عجلاتها عنها أثناء الهبوط فترتطم بهيكلها (فيديو)
Telegram/mash
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vb74

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر نجاة طائرة من التحطم أثناء هبوطها بعد أن كسر أحد محاور عجلاتها.

ويظهر في المقطع كيف كانت طائرة الركاب الكبيرة تهبط على مدرج أحد المطارات حين انكسر الذراع الأيمن لعجلاتها الخلفية وارتطم بها فقُذف بعيدا.

إقرأ المزيد
رجل بولاية فلوريدا يسجل رقما قياسيا للمكوث والعيش والنوم تحت الماء
رجل بولاية فلوريدا يسجل رقما قياسيا للمكوث والعيش والنوم تحت الماء

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن طائرة Boeing 747 التي ظهرت في المقطع تابعة لشركة Cargolux، وكانت متجهة إلى شيكاغو، ولكن بسب مشاكل فنية تقررت إعادتها إلى مطار في لوكسمبورغ، وأثناء هبوطها انكسر الذراع الأيمن لعجلاتها الخلفية وصدم جسم الطائرة وسبب فجوة فيه، لكن لم يتعرض الركاب والطاقم للأذى.

المصدر: Telegram/mash

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا