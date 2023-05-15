نجت بأعجوبة.. طائرة تنفصل عجلاتها عنها أثناء الهبوط فترتطم بهيكلها (فيديو)

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر نجاة طائرة من التحطم أثناء هبوطها بعد أن كسر أحد محاور عجلاتها.

ويظهر في المقطع كيف كانت طائرة الركاب الكبيرة تهبط على مدرج أحد المطارات حين انكسر الذراع الأيمن لعجلاتها الخلفية وارتطم بها فقُذف بعيدا.

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن طائرة Boeing 747 التي ظهرت في المقطع تابعة لشركة Cargolux، وكانت متجهة إلى شيكاغو، ولكن بسب مشاكل فنية تقررت إعادتها إلى مطار في لوكسمبورغ، وأثناء هبوطها انكسر الذراع الأيمن لعجلاتها الخلفية وصدم جسم الطائرة وسبب فجوة فيه، لكن لم يتعرض الركاب والطاقم للأذى.

المصدر: Telegram/mash