رجل بولاية فلوريدا يسجل رقما قياسيا للمكوث والعيش والنوم تحت الماء

حطم الباحث الأمريكي جوزيف ديتوري، رقما قياسيا للبقاء أطول وقت ممكن تحت الماء في ظل الضغط المحيط، خلال عطلة هذ الأسبوع في نزل فلوريدا كيز المخصص للغواصين.

وأمضى الدكتور ديتوري في نزل "جولز أندر سي" 74 يوما، في قاع بحيرة يبلغ عمقها 30 قدما في كي لارغو، وغُمر الباحث بالمياه في 1 مارس الماضي.

وكان يأكل ديتوري، وجبة من البيض والسلمون غنية بالبروتين معدة بالميكروويف، ويمارس التمارين باستخدام عصابات المقاومة، ويؤدي تمارين الضغط اليومية ويأخذ قيلولة لمدة ساعة.

وسجل الرقم السابق البالغ 73 يوما وساعتين و34 دقيقة، أستاذان جامعيان من ولاية تينيسي هما بروس كانتريل وجيسيكا فاين، في نفس الموقع في عام 2014.

لكن ديتوري لن يكتف بهذا الرقم والظهور مجددا، حيث يخطط للبقاء في النزل حتى 9 يونيو، عندما يبلغ الـ 100 يوم ويستكمل مهمة تحت الماء أطلق عليها اسم "بروجكت نيبتون 100".

وتجمع المهمة بين البحوث الطبية والبحوث المتعلقة بالمحيطات بجانب التوعية التعليمية وقد نظمتها مؤسسة تنمية الموارد البحرية، المالكة للنزل.

وقال ديتوري المدرس بجامعة جنوب فلوريدا: "هذا الرقم إنجاز محدود وأنا أقدر هذا حقا. يشرفني أن أحصل عليه لكن لا يزال لدينا المزيد من العلوم لننجزها"، ويتضمن بحثه تجارب يومية في علم وظائف الأعضاء لمراقبة كيفية استجابة جسم الإنسان للتعرض طويل الأمد للضغط الشديد.

وقال ديتوري: "الفكرة هنا هي الإقامة في محيطات العالم، والاعتناء بها من خلال العيش فيها ومعاملتها بشكل جيد بالفعل".

ويشمل جزء التوعية من مهمة ديتوري، إجراء دروس عبر الإنترنت ومقابلات إذاعية من الاستوديو الرقمي الخاص به تحت سطح البحر.

وخلال الأيام الـ 74 الماضية، وصل إلى 2500 طالب عبر فصول عبر الإنترنت في العلوم البحرية، وأكثر من ذلك خلال دوراته المنتظمة في الهندسة الطبية الحيوية بجامعة جنوب فلوريدا.

في حين أنه يقول إنه يحب العيش تحت المحيط، هناك شيء واحد يفتقده حقا وهو الشمس.

وأوضح: "كانت الشمس عاملا رئيسيا في حياتي، عادة ما أذهب إلى صالة الألعاب الرياضية في الخامسة ثم أعود لأراقب شروق الشمس".

المصدر: أسوشيتد برس