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هل هو انتحار أم تحقيق حلم؟.. امرأة تبلغ من العمر 99 عاما تُصبح "هدفا" لرامي سكاكين في السيرك

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هل هو انتحار أم تحقيق حلم؟.. امرأة تبلغ من العمر 99 عاما تُصبح
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صورة أرشيفية
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حققت معمرة بريطانية بالغة من العمر 99 عاما حلمها الأكثر جموحا، وهو أن تصبح "هدفا" لرامي سكاكين خلال عرض سيرك.

هل هو انتحار أم تحقيق حلم؟.. امرأة تبلغ من العمر 99 عاما تُصبح
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صورة أرشيفية

أفادت بذلك صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية وقالت: "منذ حوالي 30 عاما، عملت المرأة آني دوبلوك في سيرك "زيبوس"، حيث ساعدت في توزيع الملصقات ودعوة الضيوف إلى العروض. وكتبت عشية حلول عيد ميلادها المائة، رسالة إلى رئيسها السابق مارتن بيرتون تطلب فيها أن يحقق حلمها القديم، بحيث تظهر نهاية العرض على  حلبة السيرك، ويرمي إليها أحد المشعوذين المحترفين عدة سكاكين".

وقالت المرأة بعد اختتام العرض:" "متى تعيش، إن لم يكن الآن؟".

كومسومولسكايا برافدا

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