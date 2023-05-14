المركزي المصري يعلق على "إصدار" عملة بلاستيكية من فئة 1000 جنيه (صورة)

أكد بنك مصر المركزي أنه لا نية لإصدار فئات نقود بلاستيكية فئة 1000 جنيه كما روّج البعض، وطالب بتوخي الدقة والحذر والتأكد من مصادر المعلومات الرسمية قبل الترويج لهذه الموضوعات.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا، مؤخرا حول إصدار البنك المركزي لنقود جديدة فئة الـ 1000 جنيه البلاستيكية، وذلك على ما تردد حول إصدار نقود فئة 500 جنيه من البلاستيك منذ عدة أسابيع تقريبا، واتضح إنها مجرد إشاعة.

وذكر المركزي أن فئات النقود التي يطبعها البنك المركزي باقية على حالها من دون تغيير، وتتنوع الفئات بين فئات 5 جنيهات و10 جنيهات و20 جنيها و50 جنيها و100 جنيه و200 جنيه، وهى أعلى فئة تتم طباعتها.

المصدر: صدى البلد