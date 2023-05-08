نيكولاس كيج يثير جدلا بقوله إنه يتذكر وجوده في رحم أمه!

ظهر الممثل نيكولاس كيج في برنامج The Late Show مع ستيفن كولبير يوم الاثنين (1 مايو)، حيث أجاب على أسئلة دفعته إلى الانفتاح على ذكرياته الأولى.

واتضح أن كيج، 59 عاما، يعتقد أنه يستطيع أن يتذكر أنه في بطن أمه.

وقال كيج: "اسمع، أعلم أن هذا يبدو بعيد المنال حقا ولا أعرف ما إذا كان حقيقيا أم لا، لكن في بعض الأحيان أعتقد أنه يمكنني العودة إلى داخل الرحم وأشعر وكأنني أستطيع رؤية وجوه في الظلام أو شيء من هذا القبيل. أعلم أن هذا يبدو مجردا بقوة، لكن هذا يبدو بطريقة ما وكأنه ربما حدث".

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وتابع الممثل: "الآن بما أنني لم أعد في الرحم، كان علي أن أتخيل أنه ربما كانت اهتزازات صوتية يتردد صداها في تلك المرحلة. هذا طريق العودة. لا أعرف. وهذا ما يتبادر إلى الذهن. لا أعرف حتى ما إذا كنت أتذكر أنني كنت في الرحم، لكن هذا الفكر قد خطر في بالي".

وكشف الممثل أيضا عن المشهور الوحيد الذي طلب توقيعه: The Who عازف الغيتار بيت تاونسند.

للأسف، لم تتم الموافقة على طلبه أبدا. وأوضح كيج: "لم يكن الأمر شخصيا. أرسلت له صورة وقلت، هل ستوقع هذا؟. ربما وقع عليها، لكنها لم ترجع بالبريد مطلقا".

وعندما حث كولبير تاونسند على إرسال توقيعه، قال كيج مازحا، عليه أن يكتب: "آسف، لقد استغرق هذا وقتا طويلا، نيك".

ودافع كيج، الذي يلعب دور دراكولا في الفيلم الجديد "رينفيلد"، مؤخرا عن العديد من الأدوار "الرهيبة" التي قبلها، واصفا إياها بـ "الملائكة الحارسة" في أعقاب أزمة مالية.

المصدر: إندبندنت