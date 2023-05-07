محامي نيرة أشرف يكشف مطلب أسرتها وما تريد بثه على الشاشات

أعلن محامي الطالبة المقتولة نيرة أشرف، خالد عبد الرحمن، أن أسرتها طلبت بث لحظة إعدام القاتل على القنوات الفضائية، كي يكون عبرة لمن تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجريمة.

وبذلك تقدّم عبد الرحمن محامي الطالبة أشرف المقتولة على يد زميلها محمد عادل والمعروفة إعلاميا بـ"طالبة المنصورة"، بطلب تنفيذ حكم الإعدام على محمد عادل بشكل علني للجميع عبر القنوات الفضائية، ليشاهده العالم كله.

وفى وقت سابق حدّدت الدائرة 13 بمجمع محاكم بلقاس بالدقهلية، يوم الأحد الموافق 30 أبريل، ثاني جلسات الدعوى المقدمة ضد محمد عادل قاتل الطالبة نيرة أشرف والتي تحمل رقم 18 لسنة 2023، بمطالبته بتعويض مالي لأسرتها قدره 10 ملايين جنيه.

كما أجلت المحكمة في وقت سابق، القضية لجلسة 28 مايو لاستكمال الإجراءات القانونية.

وكشف المحامي كواليس ثاني جلسات قضية التعويض التي رفعها على أسرة المتهم، والتي طالبهم فيها بتعويض 10 ملايين جنيه لأسرة نيرة أشرف.

المصدر: القاهرة 24