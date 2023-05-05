اتهامات لـ"تيك توك" باختراق حساب صحفية في لندن يحمل اسم قطتها

تلقت الصحفية كريستينا كريدل في لندن اتصالا من اثنين من موظفي "تيك توك" بالصين، ومثلهما في الولايات المتحدة، اخترقوا حسابها على موقع التواصل الاجتماعي الذي يحمل اسم قطتها.

وقالت كريدل: "لقد كان الأمر مخيفا وفظيعا، وانتهاكا تاما على المستوى الشخصي".

وتحدثت الصحفية في "فاينانشال تايمز" عن هذه التجربة وقالت إنه عندما تلقت الخبر كانت تقضي إجازتها بمنزل عائلتها مع أختها الصغيرة وأبناء عمومتها الصغار وجميعهم يستخدمون "تيك توك"، وعرفنا بخبر القرصنة كنا في حيرة من أمرنا، وتساءلنا هل يجب أن نقلق؟.

وصرّحت بأنها لا تدري طول الفترة التي تم فيها تعقبها أو كم مرة حدث ذلك، مشيرة إلى أنها تعرف أن ذلك حدث في الصيف الماضي.

وتقول: "إذا كان حسابي يخضع للمراقبة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، فهذا لا يقتصر فقط على أشغالي في العمل، وهو أمر لن يكون جيدا حتى لو كان كذلك.. ولكن هذا يمس حياتي الشخصية أيضا".

المصدر: بي بي سي